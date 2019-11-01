Guardian: Джонсона обвинили в утаивании информации о российском вмешательстве в британскую политику

Бориса Джонсона обвиняют в утаивании доклада, содержащего сведения о вмешательстве России в британскую политику, пишет The Guardian. Как передаёт издание, доклад был подготовлен парламентариями и передан для ободрения публикации в офис премьер-министра, однако разрешение главы правительства на обнародование документа так и не было получено.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обвинили в утаивании от общественности «взрывного» парламентского доклада, содержащего сведения об угрозе британскому демократическому процессу со стороны России, пишет The Guardian.

Как сообщили в межпартийном комитете разведки и безопасности, ожидалось, что Борис Джонсон одобрит публикацию документа, однако сегодня появляются опасения, что данные не будут обнародованы до проведения всеобщих выборов. Председатель комитета Доминик Грив пожаловался палате представителей британского парламента на кабинет главы правительства, который никак не объяснил «очевидную задержку», напомнив, что окончательный вариант доклада был отправлен на Даунинг-стрит 17 октября.

Как отмечает газета, если офис премьер-министра не одобрит публикацию доклада до роспуска парламента во вторник, его публикация до выборов, назначенных на 12 декабря, станет невозможной.

Предположительно в документе разбираются утверждения о вливании в британскую политику российских денег — в первую очередь, речь идёт о спонсировании Консервативной партии. В докладе также упоминается о якобы начатой Россией в 2016 году кампании в поддержку брексита.

Как утверждается, одной из мишеней для России в то время стал финансовый покровитель Найджела Фараджа Аррон Бэнкс, которому российским посольством в Великобритании были предложены выгодные условия для инвестиций.

По словам издания, доклад парламентариев уже прошёл проверку со стороны разведывательных служб, однако представитель кабинета премьер-министра заявил, что процесс одобрения «обычно занимает несколько недель». Источники газеты в комитете разведки и безопасности, однако, опровергли это утверждение, отметив, что в нормальной ситуации одобрение документа занимает не шесть недель, а десять рабочих дней. Таким образом, оппозиция обвиняет Джонсона в «политическом заметании следов» накануне выборов.

Как поясняет The Guardian, члены комитета разведки и безопасности работали над докладом, посвящённым попыткам российского вмешательства в британский демократический процесс, в течение нескольких месяцев и надеялись представить свои рекомендации до выборов.

Однако, как предупредил парламентариев Грив, отныне публикация документа под вопросом. «Парламент и общественность должны иметь доступ к этому докладу в свете грядущих выборов, и совершенно неприемлемо, чтобы премьер-министр утаивал его и отказывал им в получении этой информации», — заявил глава комитета.