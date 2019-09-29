CNN: Джонсона собираются вынудить уйти с поста премьера

В британской парламенте оппозиционные депутаты пытаются объединить свои силы, чтобы объявить вотум недоверия правительству Борису Джонсону, сообщает CNN. Голосование может состоятся уже на следующей неделе. На короткое время Джонсона на посту британского премьера может заменить лидер лейбористов Джереми Корбин, говорится в статье.
Премьер-министра Британии Бориса Джонсона на следующей неделе могут вынудить покинуть свой пост, сообщает CNN. Оппозиционные парламентарии пытаются объединить силы, чтобы заменить его другим политиком и тем самым обеспечить очередную отсрочку по брекситу.
Депутат от Шотландской национальной партии Стюарт Хоузи в интервью BBC заявил о наличии реальной возможности того, что палата общин на следующей неделе проведёт голосование по вотуму недоверия правительству Джонсона. Если премьер потерпит поражение, то ему на смену на короткий период времени может прийти глава Лейбористской партии Джереми Корбин.
«Сам Корбин —противоречивый оппозиционный лидер», говорится в статье. Его критикуют за неясную позицию по брекситу и неспособность искоренить антисемитизм внутри Лейбористской партии.
У Корбина низкий рейтинг одобрения, а его партия пользуется поддержкой менее чем 30% избирателей, следовательно им будет крайне нелегко добиться большинства в британском парламенте.
Между тем Хоузи предупредил, что отправить Корбина на Даунинг-стрит — это, возможно, единственный путь добиться того, чтобы Соединённое Королевство 31 октября не вылетело из Евросоюза.
Для объявления вотума недоверия правительству Бориса Джонсона всем оппозиционным партиям в британском парламенту нужно будет поддержать этот шаг, отмечает CNN.
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