Bloomberg: ЕС теряет надежду, что Джонсон успеет подготовить сделку по брекситу в срок

Надежда Брюсселя на то, что премьер-министр Борис Джонсон сумеет заполучить поддержку своей версии сделки по брекситу у парламента, стремительно тает, пишет Bloomberg. Европейские политики всё больше уверяются, что политический хаос внутри Великобритании не даст Джонсону подготовить соглашение в отведённые сроки — до 31 октября.

Евросоюз «стремительно теряет веру» в то, что британский премьер-министр Борис Джонсон уложится в отведённые сроки и подготовит соглашение по брекситу к 31 октября, сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, «близких к процессу переговоров», уверенность Брюсселя в политической стратегии Джонсона и его способности добиться утверждения сделки в парламенте тает на глазах.

Как отмечает ресурс, похоже, Лондон и Брюссель всё ещё не только не могут договориться по поводу самого соглашения, но и на прогресс в переговорах смотрят по-разному. Так, британское правительство утверждает, что прогресс идёт, а европейская сторона считает, что предложениям Джонсона недостаёт «детальности и серьёзности».

По мнению Bloomberg, это уже признак того, как доверие между Великобританией и её «крупнейшим торговым партнёром» продолжает иссякать. Начиная с референдума 2016 года, на котором большинство британцев проголосовали за выход из ЕС, их страна стала всё глубже и глубже погружаться в политический кризис, что несёт за собой неразбериху как в социальной, так и в экономической сфере.

Политический хаос в Великобритании, который раньше был лишь фоном для переговоров между Лондоном и Брюсселем, теперь выходит на первый план и оказывает непосредственное влияние на шансы заключить сделку. По данным агентства, европейские лидеры не собираются обсуждать брексит на саммите Европейского совета 17—18 октября, а значит, соглашение нужно подготовить раньше этого времени. Если этого не произойдёт, Великобритания скорее всего получит окончательное предложение от Брюсселя по новой отсрочке брексита или же и вовсе лишь возможность обсудить планы на случай расставания с ЕС без сделки.

После драматичных событий в Лондоне, где Верховный суд объявил незаконным решение Джонсона о роспуске парламента, в пятницу 27 сентября в Брюсселе продолжились переговоры на высшем уровне. Хотя признаки компромисса обозначились по наиболее сложному вопросу границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландией, проблема ещё далека от урегулирования, и европейцы уже перестают верить, что правительство Джонсона, осаждённое политическими оппонентами внутри страны, сможет внести новые дельные предложения.