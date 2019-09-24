CNN: «недвусмысленный вердикт» — британский суд признал, что Джонсон приостановил работу парламента незаконно
Мы продолжаем вводить в курс дела наших зрителей: мы следим за развитием последних событий в Лондоне, где Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщив, что пророгации, по сути, и не было. Мы получили комментарий спикера палаты общин, который заявил, что законодательный орган возобновит свою работу завтра, то есть в среду. Что же касается Бориса Джонсона, то он вылетит в Великобританию раньше ожидаемого срока — сегодня вечером.
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