CNN: «недвусмысленный вердикт» — британский суд признал, что Джонсон приостановил работу парламента незаконно

Верховный суд Великобритании в составе 11 судей единогласно признал незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента, передаёт CNN. Как сообщила в интервью каналу один из инициаторов судебного процесса Джина Миллер, нельзя позволить Джонсону спустить подобное на тормозах: ни один премьер не может закрыть парламент только потому, что с ним не согласен.

Мы продолжаем вводить в курс дела наших зрителей: мы следим за развитием последних событий в Лондоне, где Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Бориса Джонсона приостановить работу парламента, сообщив, что пророгации, по сути, и не было. Мы получили комментарий спикера палаты общин, который заявил, что законодательный орган возобновит свою работу завтра, то есть в среду. Что же касается Бориса Джонсона, то он вылетит в Великобританию раньше ожидаемого срока — сегодня вечером.

С нами на связь выходит активист и противник брексита Джина Миллер, которая стала одним из инициаторов этой юридической процедуры, которая увенчалась успехом. Госпожа Миллер, большое спасибо, что согласились выступить в нашей программе. Что вы думаете о событиях этого утра?

ДЖИНА МИЛЛЕР, активист и противник брексита: Прежде всего, я по-прежнему немного ошарашена, ведь нас единогласно поддержали все 11 судей. По этому серьёзному, знаковому делу суд вынес недвусмысленный вердикт, придя к выводу, что премьер-министр дал королеве незаконный совет.

Второй же элемент шока состоит в том, что премьер-министр пытается умалить значимость этого события и заявляет о своём несогласии с высшей судебной инстанцией и самыми высокопоставленными судьями страны. И ему нельзя позволить спустить всё на тормозах, потому что это серьёзное дело. До сих пор ни один премьер-министр не пользовался своим постом в подобных целях.

Ни один премьер не давал королеве незаконных советов касательно необходимых шагов. Так что это решение затрагивает саму основу нашей конституции: парламент обладает суверенитетом, и ни он, ни какой-либо другой премьер-министр не может закрыть парламент, исходя только из того, что он с ним не согласен.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 24 сентября 2019 года.