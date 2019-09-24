France Info: «бесконечный сериал» — европейцы теряют терпение в переговорах по брекситу

Европейские участники переговоров по брекситу теряют терпение в связи с нежеланием правительства Бориса Джонсона подписывать ранее заключённое соглашение и предлагать конкретные идеи для его пересмотра, пишет France Info со ссылкой на брюссельских чиновников, знакомых с вопросом. Как подчёркивают собеседники издания, сегодня ЕС готов к любому сценарию брексита — осталось понять, чего же хотят британцы.

«Часики тикают, хватит говорить, пора действовать», — так отреагировал на прошлой неделе премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель на стратегию Бориса Джонсона по брекситу, напоминает France Info. «Не делайте из Европейского союза главного злодея в истории, — призвал глава правительства Великого герцогства в ходе совместной пресс-конференции, в которой его британский коллега в итоге не принял участия. — Страны ЕС никогда не признают себя ответственными за тот базар, в котором мы оказались».

Действительно, британское правительство погружается в беспрецедентный политический кризис, замечает издание. Пережив череду отпоров со стороны парламента, Джонсон приостановил его работу до 14 октября, однако законность этого решения должна ещё быть проверена Верховным судом. Тем временем, на континенте за этими поворотами британской политики наблюдают с определённым недоверием. «У нас создаётся впечатление, что мы смотрим бесконечный сериал. С творческой точки зрения, он интересен», — признаётся источник издания в кругах, близких к брюссельским переговорщикам по брекситу.

При этом желание нового британского премьера пересмотреть условия соглашения, заключённого его предшественницей, было «холодно встречено» европейцами. Как напоминает другой собеседник France Info в Брюсселе, отсрочка была предоставлена Соединённому Королевству для того, чтобы у правительства было больше времени на ратификацию уже оговорённой сделки. «И вот, пять месяцев спустя, появляется новый премьер-министр, который хочет упразднить «бэкстоп»* и переписать соглашение», — негодует источник.

Официально переговоры Великобритании с Евросоюзом всё ещё продолжаются. В недавнем интервью британской газете Daily Mail Борис Джонсон даже заявил о «колоссальном прогрессе» и своих надеждах на заключение новой сделки на заседании Европейского совета 17 октября. Однако, по утверждению брюссельских чиновников, в реальности всё обстоит совсем по-другому. «Если целью Мэй было выйти из ЕС с соглашением, то цель Джонсона — выйти 31 октября», — негодует один из источников, близко знакомых с предметом. По его словам, если с правительством Терезы Мэй в течение двух лет обсуждались конкретные вопросы соглашения, то новый кабинет не предлагает решений, применимых на практике.

Как отмечает издание, прогрессу в переговорах мешает и раздражение, испытываемое многими в Европе по отношению к личности Бориса Джонсона. «Он не колеблясь нападает на ЕС, одним движением руки отметает всё, что обсуждалось, — жалуется собеседник France Info. — Если британские чиновники остаются образцом профессионализма, но высшее политическое звено мешает всему». Так, брюссельских чиновников возмутило решение Джонсона приостановить работу парламента, которое было воспринято как «флирт с границами демократической системы».

По словам источника издания, ЕС приложил немало усилий для продвижения соглашения по брекситу с целью дать возможность британцам выйти из ЕС организованно. «Мы даже помогли им сформулировать часть требований, которые они не способны были сформулировать», — подчёркивает чиновник, добавляя, что сегодня терпение подходит к концу. «Если Соединённое Королевство хочет выглядеть надёжным, респектабельным государством, оно не может выбрать выход без сделки и угрожать не платить по счёту, выставленному ЕС», — предупреждает он. По словам представителя Евросоюза, от Великобритании ждут поведения, достойного её имени, а не того, что присуще «второсортному государству, чьё слово ничего не стоит».

Однако в ответ на «шум и возмущение британцев» Брюссель намерен оставаться твёрдым. «Мы открыты для обсуждения, однако британцы должны заявить о том, чего они хотят, а не только о том, чего они не хотят», — замечает собеседник France Info. Менее, чем за два месяца до 31 октября ЕС заявляет о своей готовности к любому сценарию брексита — включая выход Великобритании из ЕС без сделки. По словам чиновника, европейцы ждут одного — чтобы британцы приняли решение.

*Бэкстоп — мера, призванная избежать восстановления границы между двумя частями Ирландии