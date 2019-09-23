«Самая крупная эвакуация со времён Второй мировой войны» — SRF о последствиях банкротства Thomas Cook

Банкротство туроператора Thomas Cook затронуло 165 000 английских туристов, застрявших за границей, сообщает SRF: теперь британскому правительству предстоит провести крупнейшую со времён Второй мировой войны эвакуацию. По словам корреспондента телеканала Томаса Элиота, одной из причин краха компании стал брексит, вызвавший девальвацию фунта стерлингов, а также снизивший туристическую активность британских граждан.

На протяжении 178 лет компания Thomas Cook была символом туризма, отмечает SRF. Причиной её банкротства, не в последнюю очередь, является хаос вокруг брексита, считает корреспондент телеканала Мартин Элиот.

По словам Элиота, банкротство Thomas Cook воспринимается в Великобритании как конец эпохи. Он отмечает, что, по сути, именно эта компания основала такие понятия как «массовый туризм» и «туристическая путёвка». Для спасения компании требовались финансовые вливания в размере £200 млн, однако ни британское правительство, ни представители частного бизнеса не осмелились пойти на такой риск.

Конец Thomas Cook непосредственно затронул 165 000 британских туристов, находящихся в данный момент за границей. Как отмечает Элиот, правительство Великобритании обещало, что все они вернутся назад вовремя: властям предстоит осуществить самую массовую эвакуацию со времён Второй мировой войны. Примерно такая же задача стоит перед Германией — там число застрявших туристов достигает 300 000 человек.

Говоря о причинах банкротства, Элиот отмечает, что одним из основных факторов стала девальвация фунта стерлингов, начавшаяся сразу после референдума по брекситу. Кроме того, многие британские туристы сейчас куда менее активно планируют поездки: они не уверены, что через два месяца у них по-прежнему останется право безвизового въезда в ряд стран.