«Самая крупная эвакуация со времён Второй мировой войны» — SRF о последствиях банкротства Thomas Cook

Банкротство туроператора Thomas Cook затронуло 165 000 английских туристов, застрявших за границей, сообщает SRF: теперь британскому правительству предстоит провести крупнейшую со времён Второй мировой войны эвакуацию. По словам корреспондента телеканала Томаса Элиота, одной из причин краха компании стал брексит, вызвавший девальвацию фунта стерлингов, а также снизивший туристическую активность британских граждан.
На протяжении 178 лет компания Thomas Cook была символом туризма, отмечает SRF. Причиной её банкротства, не в последнюю очередь, является хаос вокруг брексита, считает корреспондент телеканала Мартин Элиот.
По словам Элиота, банкротство Thomas Cook воспринимается в Великобритании как конец эпохи. Он отмечает, что, по сути, именно эта компания основала такие понятия как «массовый туризм» и «туристическая путёвка». Для спасения компании требовались финансовые вливания в размере £200 млн, однако ни британское правительство, ни представители частного бизнеса не осмелились пойти на такой риск.
Конец Thomas Cook непосредственно затронул 165 000 британских туристов, находящихся в данный момент за границей. Как отмечает Элиот, правительство Великобритании обещало, что все они вернутся назад вовремя: властям предстоит осуществить самую массовую эвакуацию со времён Второй мировой войны. Примерно такая же задача стоит перед Германией — там число застрявших туристов достигает 300 000 человек.
Говоря о причинах банкротства, Элиот отмечает, что одним из основных факторов стала девальвация фунта стерлингов, начавшаяся сразу после референдума по брекситу. Кроме того, многие британские туристы сейчас куда менее активно планируют поездки: они не уверены, что через два месяца у них по-прежнему останется право безвизового въезда в ряд стран.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT обращение украинского президента Владимира Зеленского к гражданам страны с предложением провести флэшмоб по борьбе с коррупцией.
В Краснодарском крае 11 полицейских понесли наказание после инцидента с принуждением 17-летней волейболистки к действиям сексуального характера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Роскомнадзор подготовил поправки в законодательство для зеркального ответа на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения Ofcom по RT. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди прокомментировал ситуацию вокруг начала ускоренного рассмотрения вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала в беседе с RT ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала в беседе с RT ситуацию с возможным недопуском россиян к Олимпийским играм 2020 года из-за выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал в беседе с RT ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
Правительственная комиссия по профилактике правонарушений под руководством главы МВД России Владимира Колокольцева намерена предотвращать преступления с помощью физической культуры и спорта, передаёт kp.ru.
Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР), член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал в беседе с RT ситуацию вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в свете выявления Всемирным антидопинговым агентством (WADA) несоответствия данных московской лаборатории.
Законопроект об отдельном содержании в следственных изоляторах и других местах лишения свободы лидеров организованных преступных сообществ внесён в Госдуму, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Российские спортсмены рискуют столкнуться с санкциями со стороны международных федераций по причинам, к которым не имеют отношения. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не влияет на процесс восстановления членства организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак оценил в беседе с RT слова Андрея Ермака, помощника президента Украины Владимира Зеленского, о возможном подписании масштабного международного договора, который должен закрепить украинский суверенитет и территориальную целостность страны.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не ставит конечных сроков принятия решения по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) после того, как будет получен ответ по вопросу несоответствия данных московской лаборатории.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью ТАСС заявил о шантаже и давлении со стороны США при угрозах не выдать визы главам Ирана и других стран, прибывающим на Генассамблею ООН.
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что на сегодняшний день организация полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.