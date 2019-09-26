DM: больше половины британских избирателей выступают за досрочные выборы в парламент

Проведение досрочных выборов в Великобритании поддерживает больше половины жителей страны, пишет Daily Mail, ссылаясь на организованный по заказу издания соцпрос. По данным таблоида, проведение выборов, которых активно добивается премьер-министр Борис Джонсон, поддерживают 55% опрошенных. Вместе с тем, как отмечает обозреватель DM, добиться большинства в палате общин у Джонсона не получится, даже если выборы всё же состоятся.

За проведение досрочных выборов в парламент Великобритании, организовать которые ранее предложил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступают 55% британских избирателей, сообщает Daily Mail со ссылкой на соцопрос, проведённый по заказу издания британской компанией Survation.

Как напоминает обозреватель таблоида, господин Джонсон ранее призвал официальную оппозицию, которую возглавляет лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, вынести вотум недоверия правительству, что автоматически инициирует досрочные выборы. Господин Корбин, впрочем, отказался обсуждать этот вопрос, пока Джонсон не попросит у ЕС об очередной отсрочке брексита, чтобы страна не вышла из Евросоюза без сделки, пишет журналист.

Между тем, как показал опрос Survation, досрочные выборы поддерживают и сторонники Корбина: среди участников исследования, проголосовавших в 2017 году за лейбористов, за проведение выборов высказываются 64%, а против них — лишь 28%, говорится в материале Daily Mail.

По данным газеты, Джонсон убеждён, что досрочные выборы дадут ему наибольшие шансы «выйти из тупика» с брекситом, а потому настойчиво добивается их проведения. Премьер даже назвал господина Корбина «трусом», поскольку тот отказался от предложения провести новые выборы, хотя буквально за несколько дней до этого требовал их проведения.

По данным опроса Survation, за консерваторов на досрочных выборах готово проголосовать 27% участников, а за лейбористов — 22%; вместе с тем, тот же опрос свидетельствует о том, что в плане личного рейтинга Джонсон значительно опережает Корбина — его поддерживает 41% опрошенных против 18% у лидера лейбористов. По мнению обозревателя Daily Mail, это свидетельствует о том, что, хотя Джонсон и не сможет в случае проведения досрочных выборов получить большинство в палате общин, нужное ему для завершения брексита на собственных условиях, ему может удаться сыграть роль «народного героя», борющегося с «истеблишментом» — тем более что в опросе Survation 52% респондентов согласились с утверждением о том, что «остановить брексит хочет истеблишмент».

Ранее Верховный суд Великобритании признал незаконным решение Джонсона приостановить работу парламента в преддверии брексита на пять недель, напоминает автор статьи. Согласно опросу Survation, 43% респондентов сочли, что такое постановление Верховный суд принял потому, что приостановление работы парламента действительно было вне закона, однако такая же доля опрошенных заявила, что считают, что суд лишь хотел таким образом не допустить брексита.

Как показал опрос, страна в результате брексита оказалась «расколота»: на вопрос о том, как бы они проголосовали, если бы в стране прошёл новый референдум о выходе из Евросоюза, 53% ответили, что высказались бы за то, чтобы Великобритания осталась в блоке, а 47% — за выход, пишет Daily Mail.