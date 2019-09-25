Daily Telegraph: Джонсона призвали покинуть пост премьера Великобритании

Члены парламента Великобритании призвали Бориса Джонсона подать в отставку с поста премьер-министра, сообщает The Daily Telegraph. Отмечается, что единодушное согласие с решением Верховного суда о незаконности приостановки работы британского парламента не поддержали лишь однопартийцы главы государства.

Верховный суд Великобритании постановил, что премьер-министр страны Борис Джонсон неправомерно отправил парламент на длительный перерыв перед запланированным выходом страны из ЕС, что стало серьёзным ударом для премьера. При этом как сообщает The Daily Telegraph, его критики поспешили нанести Джонсону ещё один мощнейший удар, призвав его немедленно уйти в отставку.

Одним из тех, кто высказался против премьера, стал лидер оппозиции Джереми Корбин. Так, глава Лейбористской партии после решения суда призвал оппонента «взвесить свою позицию», а также немедленно восстановить работу парламента.

«Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, взвесить свою позицию и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти», — заявил Корбин, добавив, что глава государства «демонстрирует презрение к демократии и злоупотребление властью».

Подобные призывы поддержали однопартийцы Корбина, которые, среди прочего, обвинили Джонсона во лжи королеве Елизавете II.

Вместе с тем лейбористы единогласно поддержали идею возобновления работы парламента и решение Верховного суда.

«Чёткое, историческое и единодушное решение Верховного суда. Борис Джонсон незаконно действовал в парламенте, потому что не хотел, чтобы мы привлекли его к ответственности», — приводит The Daily Telegraph слова парламентария Хилари Бен.

«Суд обнаружил то, что мы все знали, Борис Джонсон снова доказал, что не может быть премьер-министром», — отметил лидер Либерально-демократической партии Джо Свинсон.

Тем не менее нашлись и те, кто поддержал Джонсона. В частности, однопартийцы главы государства поспешили отвергнуть идею о его отставке, призвав его «быть сильным».