DM: один видит в другом «послушного ребёнка» — эксперт интерпретировал язык тела Трампа и Джонсона
Несмотря на призывы к отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, участившиеся после того, как Верховный суд Великобритании признал незаконным решение лидера о роспуске парламента, президент США Дональд Трамп утверждает, что его британский коллега «никуда не уходит», обращает внимание Daily Mail.
Стремясь продемонстрировать свою солидарность с премьером, серьёзные проблемы Джонсона в Лондоне Трамп описал как «очередной рабочий день». Такое впечатление, что почувствовавший себя в западне премьер-министр специально искал поддержки и успокоения у главы Белого дома, считает эксперт по языку тела Джуди Джеймс. По её мнению, в отношениях двух лидеров Джонсон находится в «подчинённом положении».
Джеймс полагает, что, чувствуя всё большую изоляцию у себя на родине, Джонсон пытается найти опору в Дональде Трампе. Британский премьер повторяет жесты американского лидера, что может говорить о попытке польстить и восхищении. Кроме того, такое поведение может свидетельствовать о том, что Джонсон признаёт доминантную позицию Трампа, — обычно в подобных отношениях как раз действует своеобразный ритуал, когда один человек, лидер, сменяет позу, а второй повторяет за ним.
Трамп в свою очередь относится к премьер-министру покровительственно, чуть ли не «по-отечески», и это тоже прослеживается в языке его тела. Так, на фотографиях с недавней встречи видно, как Трамп и Джонсон оба сидят, расставив ноги, демонстрируя миру и друг другу свою мужественность. Видимо, для этих же целей выбраны и чересчур длинные галстуки. В какой-то момент во время той встречи глава Белого дома похлопал британского премьера по колену. Знак того, что Трамп видит в Джонсоне «послушного ребёнка», комментирует эксперт. Но только у премьер-министра такой контакт, по всей видимости, вызывает смешанную реакцию — он то, раскрасневшись, гордо осматривает комнату, уперев руки в колени, то смущается и всем своим видом демонстрирует неловкость.
Когда Джонсон говорит, он постоянно бросает взгляды на американского лидера, словно «сверяясь» с ним и ища поддержки и одобрения на каждую высказанную мысль. Когда говорит Трамп, премьер смотрит на него устало и с тревогой, а с лица у него не сходит «неестественная и не слишком уместная улыбка».
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