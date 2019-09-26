Times: незамедлительно и по взаимному согласию — Батурина вышла из правления благотворительного фонда мэрии Лондона

Вскоре после того, как благотворительный фонд самой супруги Юрия Лужкова Елены Батуриной сделал крупное пожертвование благотворительной организации мэрии Лондона, в 2017 году россиянка стала попечителем британского учреждения. Теперь же, когда журналисты стали интересоваться подробностями этой истории, россиянка «незамедлительно и по взаимному согласию» покинула свой пост, сообщает The Times.
Самая богатая россиянка Елена Батурина покинула пост попечителя в правлении благотворительного фонда мэрии Лондона, сообщает The Times. Издание полагает, что этот шаг может быть связан с одним из крупных пожертвований, сделанным фонду от лица благотворительной организации Батуриной и вызвавшим вопросы журналистов.
Как напоминает британская газета, 56-летняя Батурина переехала в Лондон, после того как её мужа, мэра Москвы Юрия Лужкова, обвинили в коррупции и досрочно лишили полномочий. Некоторые считают, что россиянку администрации Большого Лондона представил действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который на тот момент занимал пост мэра британской столицы.
После того как в 2016 году преемником Джонсона был избран Садик Хан, фонд Батуриной Be Open пожертвовал £138 тыс. благотворительной организации мэрии Лондона, которая занимается финансированием программ по развитию социальной мобильности и образования. В 2017 году россиянка, чьё состояние, по оценке Forbes, составляет $1,2 млрд, была назначена попечителем британского фонда. И теперь, во вторник 24 сентября, Батурина оставила этот пост, после того как сайт Finance Uncovered, занимающийся журналистскими расследованиями, начал расспрашивать про то самое крупное пожертвование, а также про обвинения в отмывании денег, выдвинутые испанскими властями в адрес одного из членов совета директоров Be Open Доминго Плазаса Руиса. Его дело до сих пор не закрыто.
Представитель мэра Лондона так прокомментировал ситуацию: «История с директором Be Open была для нас новой информацией, и мы приняли соответствующие меры. Она сложила полномочия незамедлительно и по взаимному согласию». По словам представителя, «связь госпожи Батуриной с фондом» мэрии вызывала обеспокоенность с самого начала, однако, как обращает внимание The Times, несмотря на все опасения, во время запуска одной из программ организации Хан спокойно появлялся вместе с россиянкой на публике и делал совместные селфи.
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