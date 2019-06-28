Telegraph: жители массово покидают Лондон из-за дорогого жилья и роста преступности

Служба национальной статистики (ONS) Соединённого Королевства зафиксировала рекордный исход из британской столицы, пишет The Daily Telegraph. По мнению экспертов, наблюдаемый не первый год рост миграции из Лондона связан с жилищным вопросом и ростом тяжких преступлений, отмечает издание.

Жители в большом количестве покидают Лондон, переезжая в другие части Соединённого Королевства. Эксперты связывают этот исход с недоступностью жилья и ростом насильственных преступлений в городе, пишет The Daily Telegraph.

Служба национальной статистики (ONS) зафиксировала рекордное число переселенцев из британской столицы. Всего за указанный в отчёте период из Лондона уехало более 340 тыс. человек.

По словам издания, ONS занимается исследованием этого вопроса на протяжении семи лет. Эксперты службы отмечают, что поток мигрантов из британской столицы с каждым годом только увеличивается.

Впрочем, обращает внимание The Daily Telegraph, последние данные ONS относятся к 2018 году и включают только внутреннюю миграцию. Кроме того, в исследовании не учитывается сегодняшний спад на рынке недвижимости, который связывают с неопределённостью ситуации вокруг брексита.

Вместе с тем аналитик Института экономических отношений (IEA) Кристофер Сноудон считает, что именно высокая стоимость жилья — основная причина бегства из Лондона. «Очевидно, что люди стремятся к более высокому качеству жизни. Но при этом они хотят иметь доступ к хорошим учебным заведениям, жить в сельской местности и сбежать от поножовщины», — добавляет он.

В апреле ONS сообщила, что количество преступлений с применением холодного оружия в Уэльсе и Англии достигло наивысшего уровня за всю историю ведения статистики. Число убийств, включая убийства по неосторожности, также обошло десятилетний максимум — 732 случая.

На днях бывший лидер группы Oasis Лиам Галлахер обвинил мэра Лондона Садика Хана в том, что он допустил в городе «эпидемию поножовщины». Музыкант заявил, что он опасается за жизнь своих детей, читая каждое утро новости о том, что в столице зарезали очередного подростка.

Ранее в Лондоне в течение четырёх дней были убиты четыре человека, что привлекло к столице международное внимание. Дональд Трамп раскритиковал Хана за неспособность справиться с этой проблемой, напоминает The Daily Telegraph.