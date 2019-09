Guardian: связи медийного магната Евгения Лебедева с Саудовской Аравией вызывают всё больше вопросов

Британские СМИ и власти всё больше беспокоят контакты между российско-британским предпринимателем Евгением Лебедевым, владеющим газетами The Independent и The Evening Standard, и Эр-Риядом, пишет The Guardian. Как сообщает издание, если ранее у Лондона возникли вопросы по поводу поступивших из Саудовской Аравии вложений в газеты Лебедева, в результате которых монархия предположительно получила долю в них, то теперь стало известно, что предприниматель в прошлом году устроил званый ужин для саудовского принца Мухаммеда бин Салмана.

Российско-британский медийный магнат Евгений Лебедев, которому принадлежат выходящие в Соединённом Королевстве газеты The Independent и The Evening Standard, устроил званый ужин для наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, фактически являющегося правителем этой страны, сообщает The Guardian.

По словам источников издания, саудовский принц зашёл в гости к Лебедеву в марте 2018 года, специально выделив время на это в ходе своего официального визита в Лондон, где его принимали премьер-министр Тереза Мэй и королева Елизавета II. Сообщается, что на званом ужине у Лебедева также присутствовали несколько богатейших британских предпринимателей и известнейших медийных фигур, включая сооснователя компании Virgin Ричарда Брэнсона.

Новость о частной встрече Лебедева и саудовского принца вызвала ещё больше вопросов по поводу связей между российско-британским предпринимателем и Эр-Риядом, подчёркивается в материале The Guardian. Как напоминает корреспондент издания, ранее стало известно о том, что The Independent и The Evening Standard получили из Саудовской Аравии «таинственные инвестиции», которые были проведены через несколько счетов в оффшорных банках.

Правительство Великобритании незадолго до ухода в отставку Терезы Мэй инициировало формальное расследование по поводу этих вложений, чтобы определить, могли ли они нести угрозу для государственных интересов Лондона. Власти страны, в частности, подозревают, что человек, выступавший в качестве главного инвестора, — некий предприниматель по имени Султан Мохамед Абулджадайел — выступал в качестве подставного лица, тогда как на самом деле деньги были предоставлены саудовским правительством, в результате получившим долю 30% в обеих газетах, поясняет автор материала.

Официальный представитель Евгения Лебедева отказался комментировать информацию о встрече между его клиентом и Мухаммедом бин Салманом, однако подчеркнул, что саудовский принц не имеет никакого отношения к оспариваемым Лондоном инвестициям Эр-Рияда в The Independent и The Evening Standard, сообщает The Guardian.

Согласно утверждениям нескольких источников издания, председатель совета директоров The Independent Джастин Байам Шоу ранее заявлял, что обсуждал вложения Эр-Рияда в газету с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в 2017 году. Основанный Блэром в том же году научно-исследовательский Институт глобальных изменений получал миллионные вложения от Saudi Research and Marketing Group — саудовской государственной медийной корпорации, которая в настоящий момент управляет филиалом The Independent в Саудовской Аравии, отмечает корреспондент The Guardian.

Представители Евгения Лебедева и Тони Блэра опровергли утверждения о том, что экс-премьер принимал участие в сделке между Эр-Риядом и двумя изданиями россиянина, говорится в статье. Между тем, вскоре после завершения данной сделки британский специалист по связям с общественностью и управленец Дэвид-Джон Коллинс, который является членом исполнительного совета Института глобальных изменений, также вошёл в состав совета директоров The Independent. Представители господина Лебедева, впрочем, настаивают на том, что Коллинс был приглашён в издание по личной инициативе предпринимателя, и это назначение не имеет никакого отношения к Блэру.

Начатое правительством Мэй незадолго до её ухода расследование в отношении подозрительных вложений Эр-Рияда в британскую прессу может стать «головной болью» для нового британского премьера Бориса Джонсона, который сам поддерживает тесные связи с Евгением Лебедевым и редактором The Evening Standard Джорджем Осборном, отмечает автор статьи. Последнего Джонсон в настоящий момент продвигает как кандидата на пост нового начальника Международного валютного фонда, упоминается в материале.

Сам Осборн в этом году, отвечая на вопросы журналистов о сделке с Саудовской Аравией, подчеркнул, что The Independent и The Evening Standard сохранили независимость, отметив, что «эпоха, когда британские газеты принадлежали британцам, проживающим в Великобритании, подошла к концу ещё 50 лет тому назад». «Реальность такова, что газетами в нашей стране теперь владеют очень разные люди», — цитирует его The Guardian.

По данным газеты, The Independent в результате сделки с Эр-Риядом запустила несколько иноязычных информационных сайтов, нацеленных прежде всего на ближневосточную аудиторию. Новые сайты под брендом газеты управляются той самой Saudi Research Group — и многие журналисты, производящие для них информационный контент, проживают в Эр-Рияде, фигурирующем на самых низких местах в различных рейтингах свободы прессы, подчёркивает корреспондент The Guardian. При этом, как сообщают сотрудники The Independent в Лондоне, хотя иноязычные сайты и берут часть статей из головных англоязычных изданий, материалы, содержащие критику в отношении Саудовской Аравии, чаще всего не переводятся.