ES: Оруэллу и не снилось — новые технологии грозят превратить Британию в общество тотальной слежки

Британия рискует стать обществом тотальной слежки, по сравнению с которым блекнет даже антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», пишет The Evening Standard со ссылкой на правительственного чиновника Тони Портера. По его словам, неконтролируемое использование новых камер, способных определять речь прохожих по движению губ и идентифицировать человека по его походке, приведёт к дальнейшему разрушению неприкосновенности личной жизни.

Соединённое Королевство рискует превратиться в общество тотального контроля, которое будет ещё хуже тоталитаризма «Большого Брата», изображённого в романе Джорджа Оруэлла «1984». С таким предупреждением в интервью The Evening Standard выступил уполномоченный Британии по вопросам использования камер видеонаблюдения Тони Портер.

Речь идёт о новых камерах, которые способны определять по губам, о чём говорят прохожие на улице, и идентифицировать человека по походке. Применение этих новых технологий приведёт к дальнейшему разрушению неприкосновенности личной жизни, считает чиновник.

Портер признаёт, что подобные камеры могут стать важным инструментом для сил правопорядка. Вместе с тем он настаивает: «Важно защитить свободное и открытое общество, а мы в настоящий момент рискуем уступить его технологическому влиянию».

«Возможность использовать технологию синхронизации движения губ для определения того, что говорят люди, будет иметь очень серьёзный эффект подавления. Изменится сама природа нашего общества. Люди не будут чувствовать, что они могут свободно беседовать на улице. Это означает появление общества масштабной повсеместной слежки, в котором люди утратят своё право на частную жизнь», — полагает уполномоченный.

«Если мы не признаем, что всё изменилось, то получим такой тип общества. Мы всё чаще видим, как футбольный тренер при раздаче указаний закрывает рот рукой, чтобы скрыть информацию. Просто перенесите эту ситуацию на миллионы людей и подумайте, как они будут вести себя, если будут знать, что во время прогулки движение их губ может быть зафиксировано и преобразовано в беседу», — рассуждает Портер.

«Прошло 70 лет с тех пор, как Джордж Оруэлл опубликовал «1984». И уместно сказать, что мы должны прислушиваться к этим предупреждениям и заявить, что мы не хотим такое общество, и поговорить о том, что необходимо делать с этим», — добавляет чиновник.

По его словам, главная проблема состоит в том, что «открытые» системы, в том числе наружные камеры видеонаблюдения или переносная аппаратура, вероятно, постепенно получат тот же потенциал, что и скрытые устройства для слежки, используемые полицией и спецслужбами. И в то время как последние «строго регулируются», использование камер в общественных местах подвергаются менее серьёзному контролю, и это должно измениться.

Портер подчеркнул, что новая технология наблюдения может дать важные преимущества, в том числе возможность прогнозировать драки или обнаруживать взрывчатые вещества. Он также выразил надежду, что министры разделяют его мнение о необходимости изменить законодательство.

Издание напоминает, что лондонская полиция уже подверглась критике со стороны правозащитников за использование технологии распознавания лиц. Однако представители Скотленд-Ярда утверждают, что этот инструмент «может иметь неоценимое значение для повседневной работы» стражей правопорядка.