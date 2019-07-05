Times: эксперты усомнились в способности Скотленд-Ярда распознавать лица

Технология распознавания лиц Live Facial Recognition, которую испытывает лондонская полиция, ошибается в 80% случаев. К такому выводу пришли исследователи Эссекского университета. Более того, они заподозрили, что использование этой системы противоречит британскому законодательству, пишет The Times.

Технология распознавания лиц, используемая Скотленд-Ярдом, ошибается в большинстве случаев и, возможно, является незаконной. К такому выводу пришли авторы независимого исследования, пишет The Times.

В настоящий момент полиция Лондона испытывает технологию Live Facial Recognition. Она позволяет сканировать лица прохожих и сравнивать их с лицами, разыскиваемых преступников, поясняет издание.

Исследователи получили доступ к данным с нескольких пробных устройств, расположенных в различных районах британской столицы. В результате они обнаружили, что в 80% случаев технология отбирала лица, которые не находились в списке правонарушителей.

Доклад был составлен профессором Питером Фасси и доктором Дарагом Мюрреем, которые работают в Центре защиты прав человека при Эссекском университете. Они предположили, что законность применения подобной технологии может быть оспорена в суде.

По словам авторов исследования, национальное законодательство не содержит чёткого основания для применения Live Facial Recognition. Они добавляют, что допуск, на который ссылается столичная полиция Соединённого Королевства, «вряд ли удовлетворит требованиям, установленным законом о защите прав человека».

Фасси и Мюррей также обращают внимание на «многочисленные неисправности в работе» технологии распознавания лиц. Например, на непоследовательность сотрудников полиции, подтверждающих сходства.

Исследователи подчёркивают, что получение согласия – одна из основных проблем. Особенно с учётом того, что поведение людей, избегающих камер видеонаблюдения, рассматривалось стражами правопорядка в качестве подозрительного.

Представители Скотленд-Ярда заявили, что их «разочаровал негативный и несбалансированный тон доклада». Они настаивают, что испытывают Live Facial Recognition на законных основаниях и постоянно получают юридическую консультацию.