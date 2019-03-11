Fox News: заприте двери и купите собаку — у США есть деньги для силовиков Афганистана, но не для местной полиции

Управление шерифа округа Мартин в американском штате Кентукки предупредило местных жителей о том, что у окружных властей не хватает денег на поддержание безопасности граждан, передаёт Fox News. Как отмечает ведущий канала Такер Карлсон, округ Мартин — один из беднейших в США, однако Вашингтон не спешит ему помогать, предпочитая выделять огромные деньги Афганистану на укрепление армии и полиции.

В прошлом месяце жители округа Мартин в штате Кентукки получили в Facebook мрачное предостережение от своего шерифа, Джона Кёрка. Вот что в нём говорилось — я процитирую: «Правопорядка в том виде, в котором мы его знали последние четыре года, больше не будет. У нас не осталось ни цента. Запирайте двери, заряжайте оружие и купите себе собаку, которая умеет лаять и кусаться. Ведь если вас не сможет защищать управление шерифа — кто вас вообще защитит?» Сообщение самое настоящее. Представьте, что вам такое скажет ваш собственный шериф или ваше правительство.

Медианный доход домохозяйств в округе Мартин — всего 18 тысяч долларов в год. Почти половина местных детей проживают за чертой бедности; этот округ — одно из беднейших мест во всех США. У округа так мало денег, что управление шерифа больше не может обеспечивать населению круглосуточную защиту своими силами. Не будем забывать и о том, что в округе Мартин всё ещё свирепствует эпидемия опиатов, и местным очень нужна помощь правоохранителей.

Больше 50 лет тому назад округ Мартин посетил президент Линдон Джонсон, давший оттуда старт своей войне против бедности. Разумеется, его решения так и не сработали, но у него хотя бы была правильная цель. Джонсон хотел улучшить Америку, и это достойно похвалы, ведь это и должно быть главной целью человека, управляющего страной, — её улучшить.

А вот наши нынешние лидеры в этом нисколько не заинтересованы. Как это можно понять? А вы обратите внимание: в тот самый момент, когда у округа Мартин иссякают деньги и он больше не может себе позволить защищать собственных граждан, Вашингтон всё ещё отправлял огромные суммы Афганистану, чтобы тот смог нанять ещё несколько тысяч полицейских, — и, кстати, мы до сих пор это делаем. С 2002 года конгресс выделил больше 78 миллиардов долларов американских налогоплательщиков на укрепление афганской армии и укрупнение правоохранительных органов страны. Афганская полиция до сих пор получает примерно миллиард долларов в год, и большая часть этих денег, конечно же, тратится впустую, как происходит и с большей частью любых средств, которые мы отправляем Афганистану.

А ведь всего одной десятой процента тех денег, которые мы даём Афганистану, хватило бы на поддержание порядка силами полиции в округе Мартин в течение десяти лет. Видимо, Максу Буту (американский политический консультант. — ИноТВ), Биллу Кристолу (американский политический аналитик. — ИноТВ) и прочим людям, определяющим в Вашингтоне внешнюю политику, такое в голову не приходило. Об афганцах они думают гораздо чаще, чем о вас. Но они хотя бы не проявляют в этом плане особой коварности — их посыл понятен сразу.

Дата выхода в эфир 10 марта 2019 года.