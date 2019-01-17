Fox News: в Вашингтоне разговоры о выходе США из НАТО приравнивают к госизмене

Смысл существования НАТО неясен, а его устав налагает на США тяжёлые обязательства, однако любые разговоры о выходе из альянса в Вашингтоне считаются преступлением, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. Как сообщает журналист, видные политики и деятели спецслужб уже призывают отстранить Трампа от должности, если тот действительно против членства Америки в НАТО.

Добрый вечер, вы смотрите программу Tucker Carlson Tonight. Ну что, наконец-то он попался! Как Джон Диллинджер в засаду ФБР возле (кинотеатра. — ИноТВ) Biograph Theater. Демократы теперь заявляют, что наконец-то заполучили доказательства, конкретные и неопровержимые доказательства того, что президент действительно тайный агент России.



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Похоже, что этот президент ставит интересы России выше наших собственных.



КАРЛ БЕРНСТИН, журналист: Факты указывают на то, что он действительно был и остаётся пешкой русских.



В самую точку, Дон Лемон!



Как мы говорили вам в прошлом выпуске, этого можно было ожидать. ФБР уже давно что-то подозревало: больше года назад бюро завело против президента уголовное дело — на том основании, что ни один благонадёжный американец не уволил бы такого выдающегося руководителя, как директор ФБР Джим Коми. Должно быть, Путин приказал.



С этим согласна и Washington Post: один из колумнистов этой газеты отметил, что Трамп также, цитирую, «поддерживал популизм». Да-да, популизм. От этого прямо несёт Россией, как от водки или вчерашней селёдки!



Итак, в Вашингтоне подозревали об этом уже не один год. А теперь мы знаем наверняка. Знаем, благодаря сегодняшней потрясающей статье в New York Times. В этой статье действующие и бывшие сотрудники администрации… Конечно же, под защитным покровом анонимности, потому что, скажем честно, вы знаете, что способен сделать КГБ, или как он сегодня называется, с людьми, говорящими правду. Но они тем не менее раскрыли, что за последний год президент не раз высказывал в частных беседах мысль о выходе США из НАТО.



Вдумайтесь! Выход из НАТО! Это настоящая сенсация. Ну, или это было бы настоящей сенсацией в 1983 году, когда ещё существовал Советский Союз и смысл НАТО ещё был понятен. Как вы помните, НАТО создали, чтобы не допустить советского вторжения в Западную Европу. И НАТО очень хорошо справлялось! До самого распада СССР, то есть до лета 1991 года. С тех пор прошло почти 28 лет.



Теперь Россией управляет Владимир Путин. Вторгаться в Западную Европу он не планирует, да ему это и не под силу. Так зачем же нам теперь НАТО? На самом деле, никто не знает. И, определённо, вы не вправе задавать этот вопрос в Вашингтоне. А жаль, потому что разговор был бы интересный.



Сохранение членства в НАТО предусматривает существенные обязанности. В 1990-е годы наше руководство посчитало мудрым пообещать таким странам, как Латвия и Эстония, что мы применим ядерное оружие, чтобы защитить их в случае каких-то проблем с Россией. Зачем это нам было нужно? Кто знает! Подробности потеряны для истории. Но суть в том, что мы это сделали. Статья 5 (устава НАТО. — ИноТВ) обязывает США защищать любого союзника по НАТО, оказавшегося под угрозой.



Какие чувства это вызывает у нас теперь? Вы готовы начать ядерную войну из-за Латвии? Как вы смотрите на то, чтобы послать своих детей защищать территориальную целостность Эстонии? Наш внешнеполитический истеблишмент считает, что игра стоит свеч. На самом деле, при нынешних правилах членства в НАТО у нас не было бы выбора. Возможно, вы не знали.



Всё это, может быть, заслуживает какого-то обсуждения на национальном уровне. В какой-то момент, когда мы будем к этому готовы, 28 лет спустя. Но нет. Левые больше не занимаются обсуждениями на национальном уровне, они предпочитают орать, угрожать, заводить уголовные дела и прибегать к другим мерам принуждения. Их в этой стране всё устраивает, статус-кво приносит им огромные выгоды. И они не любят, когда с ними спорят. Задавать им трудные вопросы преступно.



На самом деле, только сегодня утром Прит Бхарара, самый знаменитый бывший федеральный прокурор страны, разъяснил эту позицию в Twitter. Цитирую: «Если это правда, Трампу следует незамедлительно и публично заявить о своём желании выйти из НАТО, чтобы можно было быстро объявить ему импичмент, признать виновным и отстранить от должности». Конец цитаты.



Другими словами, наши лидеры считают, что разговоры о выходе из НАТО не просто неблагоразумны, но и являются правонарушением, достаточным для импичмента. Такого мнения придерживается множество знаменитых и могущественных людей в Вашингтон. Взгляните!



ДЖЕЙМС КЛЭППЕР, бывший директор Национальной разведки США: Выход из НАТО… Даже обсуждение выхода из НАТО, по-моему, является катастрофой с точки зрения безопасности…



ДЖЕКИ СПЕЙЕР, конгрессмен США: Я думаю, этот шаг был бы столь разрушительным для нашей страны… Это было бы основанием для каких-то значительных действий с нашей стороны, будь то импичмент или применение 25-й поправки (к конституции США. — ИноТВ). Он не может так поступать с этой страной! И, я считаю, он не может сделать этого без ратификации в сенате.



Уловили? 25-ая поправка. Другими словами, действующий член конгресса, нынешнего конгресса, утверждает, что пересмотр членства в НАТО — это не только измена и уголовщина, что, конечно же, очевидно, но ещё и достаточное доказательство безумия. Если вы такое говорите, вы непригодны к управлению государством. Да вам, пожалуй, и машину водить не стоит. Просто чтобы не подвергать опасности общество.



Что же произошло с прежней Демократической партией? Когда антивоенные активисты превратились в махровых неоконсерваторов? Когда эта партия стала партией Билла Кристала, Макса Бута и всех остальных дискредитированных халтурщиков, по-прежнему пытающихся повторить иракскую катастрофу в разных странах мира? Кто знает! Но сегодняшняя Демократическая партия именно такова.



Спросите Тулси Габбард. Габбард — член конгресса от Демократической партии, а теперь ещё и кандидат в президенты. По большинству вопросов она придерживается обычных либеральных взглядов. Разумеется, она же представляет Гавайи! Но касательно Сирии она настроена скептично. Габбард не горит желанием свергать правительство Асада. Почему? Да потому что она беспокоится о том, что за этим последует. Что может случиться с проживающими там христианами и многими другими религиозными меньшинствами? За такие высказывания, за такую позицию левые теперь клеймят её как чудовище. Только сегодня утром Daily Beast пыталась как-то связать её с (националистом. — ИноТВ) Дэвидом Дюком. Именно так! Тупицы на телевидении тоже взбесились, посмотрите!



ВЕДУЩАЯ CNN: Есть и другая проблема, Глория. В 2017 году она нанесла визит Башару Асаду в Сирии. И эта поездка ей уже аукнулась. Она извинилась за это….



ГЛОРИЯ БОРДЖЕР, главный политический аналитик CNN: Извинилась, но, знаете… Сколько можно извиняться за неправильные суждения? Её не только будут критиковать внутри Демократической партии, но, я думаю, это делает её менее эффективным кандидатом. Знаете, она не может позиционировать себя как противник встреч Трампа с диктаторами, потому что и сама с ними встречалась. Думаю, у неё будут проблемы.



Таковы новые стандарты Вашингтона. Просто чтобы вы знали. Внесём ясность: вам не разрешается встречаться с иностранными диктаторами. Это безнравственно. Да что там, это может быть государственной изменой! Это может привести к применению 25-й поправки! Если, конечно, речь не идёт, к примеру, о китайце Си Цзиньпине.



Да, китайское правительство убивает своих политических противников, да, оно посадило мусульман в концлагеря, да, они томятся в этих лагерях прямо сейчас. Но что такого во встречах с китайцами? Бывший губернатор Калифорнии Джерри Браун встречался с Си всего два года назад и превозносил его как лидера в борьбе с изменением климата. Даже притом что Китай, конечно же, загрязняет окружающую среду гораздо больше других стран мира. Какая разница? Может быть, он и диктатор, но диктатор прогрессивный. Против таких левые ничего не имеют, таких они только поддерживают. Это же образцы для подражания, если вы ещё не поняли!



Дата выхода в эфир 15 января 2018 года.