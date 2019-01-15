Fox News: Трампа объявили «агентом России» за инакомыслие

Нежелание Трампа ругать Россию во время предвыборной кампании заставило ФБР заподозрить его в государственной измене, отмечает Fox News. По словам телеведущего Такера Карлсона, бюрократы в США пытаются свергнуть демократически избранного лидера из-за политических разногласий, как это часто происходит в «менее развитых странах».

Добрый вечер, вы смотрите программу Tucker Carlson Tonight. Мы хотим посвятить вас в последние подробности поистине примечательной истории, впервые опубликованной в New York Times в пятницу вечером. Тогда у нас не было времени поговорить о ней.



Как сообщают, по-видимому, высокопоставленные источники в Минюсте, в 2017 году ФБР тайно начало расследование, чтобы выяснить, не является ли президент на самом деле агентом России. Судя по всему, ФБР считало, что президент Трамп мог быть единственным представителем «спящей» ячейки, лично получал приказы от своих московских кураторов и прямо из Овального кабинета намеренно вредил этой стране. ФБР заявило, что считало это возможным. Так что, по-видимому, оно стало шпионить за президентом Соединённых Штатов.



Сказать, что это шокирует, значит не сказать ничего. Никогда ещё в этой стране не происходило ничего подобного. Эти обвинения в буквальном смысле беспрецедентны. И я не преувеличиваю. Кстати говоря, обвинения не соответствуют истине: ФБР не обнаружило, что Дональд Трамп — агент России. Ему так и не предъявили никаких обвинений в суде, да и не предъявят.



Но без ответа остаётся не менее важный вопрос: как это произошло? Решение о том, что против действующего президента следует завести дело о государственной измене, — это не пустяк. Официальным лицам в ФБР нужно было требовать этого расследования, а потом продемонстрировать доказательства, чтобы это оправдать. Самые высокопоставленные руководители ведомства должны были поставить под этим свои подписи. Всё это было, но на каком именно основании? Нам надо знать, чтобы понимать ситуацию.



Благодаря статье в (New York. — ИноТВ) Times, у нас есть кое-какое представление об ответе. Если ваше воображение рисует секретный передатчик, покрытый кириллическими письменами, найденный в потаённом месте в спальне Линкольна, вы ошибаетесь. Подумайте ещё раз. Судя по всему, в этом деле не было улик в виде шпионских штучек. ФБР предположило, что Дональд Трамп может быть российским агентом, не из-за каких-то его тайных действий, а из-за его публичных высказываний — очень публичных, произнесённых на сцене, на камеру, во время президентской кампании. Вот, к примеру.



ДОНАЛЬД ТРАМП, кандидат в президенты США: Не представляю себе ничего более предпочтительного, чем добиться от России дружественного отношения, а не такого, как сейчас… Разве не прекрасно было бы ладить, например, с Россией? Я целиком и полностью за.



Это было выступление Трампа, тогда ещё кандидата, на пресс-конференции в городе Дорал, штат Флорида, в июле 2016 года. По мнению ФБР, слова, которые вы только что услышали, свидетельствуют о том, что Трамп мог предать эту страну. Таков их взгляд.



Но на эти слова можно смотреть и по-другому. Возможно, Трамп прав. Россия — ядерная держава на другом конце планеты, у неё нет сил для вторжения в США, она не может перекрыть международные морские пути, она не представляет серьёзной угрозы для наших ключевых союзников, таких как Япония и Великобритания. Так есть ли какая-то причина для того, чтобы мы непременно конфликтовали с Россией? Поддерживает ли при этом широкая общественность опосредованную войну против Кремля в Сирии? И сколько в Америке родителей, которым не терпится отправить своих детей умирать за украинскую территориальную целостность, которую мы вроде бы должны считать чем-то очень важным. Оказывается, за пределами нескольких районов Вашингтона таких людей не так уж много.



Итак, на той пресс-конференции в 2016 году Трамп действительно затронул правомерный вопрос. Но в Вашингтоне заявить это вслух считается государственной изменой.



МАРК УОРНЕР, сенатор США, вице-председатель комитета сената по разведке: Дональд Трамп практически слово в слово повторяет политическую риторику Владимира Путина. Трамп говорил о Путине только хорошее и никогда не говорил о России плохо.



«Никогда не говорил о России плохо». И это сенатор США приводит в качестве доказательства того, что президент, возможно, работает на наших врагов!



Кто знает, может быть, Трамп действительно симпатизирует России? Кстати, имеет право. Это не значит, что он — зло. Это значит лишь то, что он не согласен с мнением, господствующим в Вашингтоне. И это нормально. Считалось, что для нас подобные вопросы — предмет оживлённых дискуссий. Но это уже не так. Расхождения во взглядах на политику теперь преступление.



Сегодня на CNN профессиональный тупица Макс Бут перечислил «восемнадцать доводов в пользу того, что президент может быть русским шпионом». Если посмотреть на эти доводы, многие из них на самом деле являются политическими позициями, с которыми Бут просто не согласен. «Увольнение (директора ФБР. — ИноТВ) Джима Коми». «Вывод войск из Сирии». «Критика в адрес Европейского союза»?! И наше любимое, цитирую: «Оказание поддержки популистам».



Итак, постоянная фракция войны в Вашингтоне успешно объявила уголовно наказуемым несогласие со своей повесткой дня. Вот что это такое. Кстати, если бы это происходило в менее развитой стране, мы бы точно знали, как это назвать. Это попытка переворота. Политический лидер побеждает на выборах с платформой, которая не нравится правоохранительным органам. Так что эти органы пытаются посадить его в тюрьму. Такое постоянно происходит в других странах, а теперь и здесь тоже.



Бывший юрист ФБР, антитрамповская активистка Лиза Пейдж, описала ход мыслей ФБР, когда давала показания конгрессу за закрытыми дверями. Сообщается, что Пейдж назвала Россию «самой опасной страной в мире». Потому что Россия предпринимает усилия, чтобы, цитирую, «ослабить наши, — то есть американские, западные, — возможности распространять наши демократические идеалы». Конец цитаты.



Итак, распространение наших демократических идеалов, как в случае войны в Ираке, теперь самое важное дело Америки. То, что мы должны защищать любой ценой. Когда это юристы ФБР начали разговаривать, как пропагандисты-неоконсерваторы? Неудивительно, что Макс Бут согласен.



Заодно с Лизой Пейдж и Максом Бутом — весь наш медийный и политический класс. Они обезумели. В сентябре прошлого года NBC News взахлёб рассказывал о том, что Россия использовала, цитирую, «хитроумные микроволны», чтобы повредить мозг американским дипломатам на Кубе. Удивляться нечему, это ведь так похоже на подлых русских — сделать что-то в этом роде просто так. Прошли месяцы, и теперь ученые установили, что Кремль, вероятно, непричастен. Виноват на самом деле шум, который издавали сверчки. Кстати, даже не российские сверчки — вест-индийские короткохвостые сверчки. Сверчки неславянского происхождения. Какая разница! СМИ не скорректировали историю. Они просто проигнорировали это и оставили в прошлом. Они знают, кто «плохие парни», и факты не помешают им гнуть свою линию.



На самом деле, российский шпионаж настолько вездесущ, что, если вы отрицаете, что шпионили в пользу России, само ваше отрицание теперь считается доказательством обратного. Взгляните!



САМАНТА ВИНОГРАД, аналитик CNN по вопросам национальной безопасности: Твит, в котором президент пытался доказать, что он не агент России, на самом деле лишь подрывает его защиту. Президентский твит не мог бы быть написан лучше, даже если бы его написал лично Путин. Кто-то должен был сказать президенту, что подрыв позиций ФБР, оскорбления в адрес предыдущих президентов и членов американского правительства, критика их действий, направленных на поддержание нашей безопасности, — это на самом деле шаг в сторону цели, которую ставит перед собой Россия. Наше собственное разведывательное сообщество заявило, что Россия добивается именно этого. Так что своим ответом президент лишь упрощает России задачу.



Вы говорите, что вы не агент России, следовательно, вы агент России. Кто пускает этих людей на телевидение? Над этим стоит подумать.



Дата выхода в эфир 14 января 2018 года.