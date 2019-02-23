Fox News: главные «социалисты» в США — миллиардеры, уклоняющиеся от налогов

Кандидаты в президенты от Демократической партии США выступают с «социалистическими» идеями и одновременно получают финансирование от сверхбогатых, отмечает Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, миллиардеров можно понять: они вовсе не собираются платить «грабительские» налоги в полном объёме, зато массовая иммиграция им только на руку.

2019 год наступил всего пару месяцев назад, и мы пока не дали ему названия. Как насчёт этого: «Год прогрессивного миллиардера»? Устраивайтесь поудобнее и смотрите, как кандидаты в президенты от Демократической партии соревнуются, кто из них левее, и в то же время отчаянно раболепствуют перед сверхбогатыми, чтобы получить деньги на свою избирательную кампанию.



Что-то из этого вы видели и раньше: очевидные примеры — Том Стейер и Джордж Сорос. Но есть и многие другие. В прошлую субботу… то есть в будущую субботу сенатор Кори Букер будет в Кремниевой долине, на мероприятии по сбору средств, организованном Гэри и Лорой Лаудер — наследниками 14-миллиардного состояния Estée Lauder.



Камала Харрис только что провела сбор средств в Беверли-Хиллз. Пришла целая армия богатых руководителей киностудий. А Кирстен Джилибранд даже не начинала свою президентскую компанию, не спросив разрешения Уолл-стрит!



Итак, что всё это значит? Богатые теперь очень прогрессивны! Их можно понять. Они любят массовую иммиграцию: благодаря ей, у них есть слуги. Они поддерживают общегосударственный обязательный снобизм, маскирующийся под защиту окружающей среды. Аборты для них — святое дело, особенно в бедных районах.



Но вот что сбивает с толку: эти люди по определению обеспеченные, а Демократическая партия всё больше сплачивается вокруг идеи грабительских налогов. Почему же миллиардеры так жаждут поддержать кандидатов, желающих захватить их имущество, чтобы профинансировать новые социальные пособия? Это сбивает с толку.



Вот одна из причин: миллиардеры понимают, что платить эти налоги им никогда не придётся. Почему? Потому что после 500 тысяч долларов федеральная ставка подоходного налога перестаёт повышаться. В чём же разница между тем, кто зарабатывает 500 тысяч долларов в год, и тем, кто зарабатывает 50 миллионов долларов в год? Ответ: тому, кто богаче, гораздо проще уклониться от выплаты всей суммы. И они уклоняются.



Эта группа получает гораздо больше доходов от прироста капитала, для которого налоговая ставка в два раз ниже, чем для вашей зарплаты. Часть этой прибыли вообще не облагается налогом.



По налоговому закону от 2017 года, те, кто инвестирует в обозначенные федеральным правительством «зоны возможностей», вообще не платят налог на доходы от прироста капитала. Кстати, одна из таких «зон возможностей» — поблизости от Army Navy Country Club в Арлингтоне, штат Вирджиния. Это одна из самых престижных почтовых зон Америки.



Но даже по своим официальным налоговым декларациям, даже со своих доходов богатейшие американцы платят меньше. По данным Налоговой службы, верхний один процент американцев платит со своих доходов около 27 процентов. В то же время верхняя десятая доля процента — люди, зарабатывающие 35 миллионов в год, — платят менее 26 процентов. А верхняя тысячная процента — богатейшие из богатейших — платят менее 24 процентов.



Иными словам, после определённого момента чем вы богаче, тем меньше платите. Вот почему миллиардеры поддерживают социализм: для них это не так уж затратно.



Дата выхода в эфир 21 февраля 2019 года.