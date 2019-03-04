Das Erste: немецкая полиция хранит видео с нательных камер в американском «облаке»

Полиция Германии хранит конфиденциальные данные с нательных камер видеонаблюдения на облачных серверах американской компании Amazon, сообщает Das Erste. Этот факт вызвал серьёзное беспокойство у немецких политиков. Они опасаются, что спецслужбы и власти США могут получить доступ к этой информации. Вот только другой подходящей возможности для хранения данных на немецких серверах пока нет, отмечает телеканал.

Федеральная полиция хранит видеосъёмки операций с так называемых нательных камер на серверах американского интернет-концерна Amazon. Об этом заявили в министерстве внутренних дел в ответ на запрос от СвДП. Первой об этом сообщила Neue Osnabrücker Zeitung. По данным федеральной полиции, другой подходящей возможности для хранения данных на данный момент нет. Политики из СвДП и партии зелёных опасаются, что информация не защищена должным образом. В министерстве внутренних дел считают, что никаких угроз безопасности нет.



Патрулирование на железнодорожной станции с использованием камер: всех полицейских постепенно обеспечивают нательными камерами. К концу следующего года они будут у всех. Данные — например, съёмки граждан — хранятся на серверах в Франкфурте-на-Майне, но они принадлежат американскому интернет-гиганту Amazon. У политиков СвДП это вызвало беспокойство.



БЕНЬЯМИН ШТРАССЕР, политик из СвДП: По нашему мнению, большая угроза заключается в том, что спецслужбы и власти США могут получить доступ к конфиденциальным данным граждан Германии.



Сначала данные с нательных камер полицейских шифруются, потом сохраняются на серверах Amazon. С них полицейские могут их открыть и расшифровать. Федеральное управление по информационной безопасности разрешило хранить данные на серверах Amazon. Cпикер министерства внутренних дел добавил: «При использовании облачных решений от Amazon Web Services для хранения данных, которые записываются с помощью нательных камер полицейских, соблюдаются немецкие стандарты защиты данных».



У федерального правительства также есть свои серверы, но для сохранения данных с нательных камер должны быть соблюдены особые технические требования. И на данный момент немецкие серверы им не соответствуют, объясняют эксперты по информационным технологиям.



СВЕН ХЕРПИГ, немецкий фонд «Новая ответственность»: По моему мнению, нам нужно задуматься над созданием своей IT-инфраструктуры для хранения конфиденциальных данных, вместо того, чтобы обращаться за помощью к сторонним компаниям.



МИХАЭЛЬ ШТЕМПФЛЕ, корреспондент Das Erste: IT-безопасность «made in Germany»? Как бы не так! Германия зависит от серверов американской компании. И пока абсолютно неизвестно, когда данные с нательных камер полиции можно будет хранить на немецких серверах.



Дата выхода в эфир 03 марта 2019 года.