Корреспондент: украинского полицейского, «оскорбившего» Бандеру, привлекут к ответственности

Украинского полицейского, допустившего «оскорбительные выкрики» в сторону активистов, привлекут к ответственности. Как передаёт «Корреспондент», начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что данное поведение является недопустимым для сотрудника правоохранительных органов.

Сотрудник киевской полиции, допустивший оскорбительные выкрики в сторону активистов, будет привлечён к ответственности, пишет «Корреспондент». Об этом заявил на пресс-конференции начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

«По оскорбительному восклицанию, который допустил наш сотрудник. Я лично как руководитель полиции Киева хочу извиниться перед обществом за действия этого работника. Я лично в силу своего убеждения и в силу понимания ситуации в стране считаю это недопустимым. Безусловно, этот работник будет наказан. Кстати, там ещё употреблялась нецензурная лексика», — отметил Крищенко.

По его словам, столичному ведомству есть над чем работать.

«Всё это было в комментариях о словах «ложись, Бандера». Мы установим эту личность, когда изучим видео покадрово. Он и руководители будут привлечены к ответственности. Возможно, и я буду привлечён к ответственности. Ведь такого не должно быть», — сообщил Крищенко.

Он также добавил, что действия сотрудников полиции стали поводом для возбуждения уголовного производства Государственным бюро расследований.