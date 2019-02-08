NewsOne: украинской экономике расти до Германии ещё 100 лет

Эксперты Всемирного банка считают, что украинской экономике при таких темпах, которые в стране сегодня, необходимо почти 100 лет, чтобы достичь уровня Германии. Как передаёт NewsOne, данные расчёты состояли исходя из различий между показателями ВВП на душу населения на Украине и других странах.
Экономике Украины необходимо будет 50 лет для достижения уровня Польши при таких темпах, которые в стране сегодня. Как передаёт NewsOne, об этом сообщили в отчёте Всемирного банка.
Специалисты Всемирного банка призвали украинскую сторону не медлить с реформами, потому что нынешние темпы роста ВВП очень незначительны. Например, чтобы достичь уровня доходов Германии, государству необходимо будет почти 100 лет, а до уровня Польши придется расти 50 лет.
Как отмечает канал, данные расчёты состояли исходя из различий между показателями ВВП на душу населения на Украине и других странах.
«Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными», — отметили эксперты.
В частности, основные проблемы, которые Украине необходимо решить — это повысить продуктивность экономики, расширить возможности внешней торговли и укрепить экономические институты.
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