NewsOne: украинской экономике расти до Германии ещё 100 лет

Эксперты Всемирного банка считают, что украинской экономике при таких темпах, которые в стране сегодня, необходимо почти 100 лет, чтобы достичь уровня Германии. Как передаёт NewsOne, данные расчёты состояли исходя из различий между показателями ВВП на душу населения на Украине и других странах.

Экономике Украины необходимо будет 50 лет для достижения уровня Польши при таких темпах, которые в стране сегодня. Как передаёт NewsOne, об этом сообщили в отчёте Всемирного банка.

Специалисты Всемирного банка призвали украинскую сторону не медлить с реформами, потому что нынешние темпы роста ВВП очень незначительны. Например, чтобы достичь уровня доходов Германии, государству необходимо будет почти 100 лет, а до уровня Польши придется расти 50 лет.

Как отмечает канал, данные расчёты состояли исходя из различий между показателями ВВП на душу населения на Украине и других странах.

«Структурные реформы способны укрепить фундаментальные факторы для ускоренного роста. При отсутствии реформ темпы роста, скорее всего, останутся мизерными», — отметили эксперты.

В частности, основные проблемы, которые Украине необходимо решить — это повысить продуктивность экономики, расширить возможности внешней торговли и укрепить экономические институты.