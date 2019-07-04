El Mundo: по Москве можно гулять спокойно — тысячи электронных глаз следят за порядком

Сегодня в Москве можно чувствовать себя в полной безопасности, поскольку охрана общественного порядка здесь считается работой на благо людей, а не назойливым присмотром государства. Как пишет издание El Mundo, российская столица охвачена самой большой в мире сетью камер видеонаблюдения, и данная сеть в будущем будет расширяться.

Вопреки злой молве в Москве сегодня можно чувствовать себя в полной безопасности. Как пишет El Mundo, охрана общественного порядка здесь считается работой на благо гражданина, а не назойливым присмотром государства. Стражей правопорядка так много, что они охраняют даже совершенно безлюдные станции метро, и полицейские могут весь день дежурить на выходе со станции, чтобы пассажиры его не использовали.

Как продолжает автор статьи, нет лучшего контроля, чем внушить людям идею, что они под контролем. Камеры с функцией распознавания лиц помогли российским полицейским задержать десятки подозрительных лиц на улицах Москвы. Российская столица охвачена самой большой в мире сетью «электронных глаз»: 160 тыс. камер видеонаблюдения, многие из которых снабжены функцией распознавания лиц.

С 2017 года с помощью тысячи камер с системой распознавания лиц во дворах жилых зданий в Москве были задержаны 90 человек. Мэрия Москвы планирует расширить сеть камер до 175 тыс. в этом году, а мэр Сергей Собянин уже обещает 200 тыс.