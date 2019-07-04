El Mundo: по Москве можно гулять спокойно — тысячи электронных глаз следят за порядком

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Глава МИД Польши: ЕС слаб, и ему следует всегда прислушиваться к США TVN24
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NZZ: западный кинематограф открыл для себя мир российских катастроф Neue Zürcher Zeitung
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Thüringer Allgemeine: Путин вернул русским гордость — для них это важнее неведомой свободы Thüringer Allgemeine
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CNN: Кремль пригласит Трампа на празднование Дня Победы в следующем году CNN
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Обозреватель Hill: чтобы противостоять России, США необходимо ликвидировать отставание в Арктике Hill
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Der Tagesspiegel: «причуда» кремлёвского аскета породила массу слухов Der Tagesspiegel
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Guardian: Путин прав насчёт краха либерализма, но в этом есть и вина Европы Guardian
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Эрдоган: Трамп пообещал, что санкций за С-400 не будет Hürriyet Daily News
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МИД: Россия готова обсуждать пути стабилизации после распада ДРСМД
Россия готова обсуждать с США пути стабилизации ситуации после прекращения действия ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности, заявил глава департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков.
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Активисты из Москвы выехали в Тулун для помощи пострадавшим от паводка
Активисты «Молодой гвардии Единой России» выехали в город Тулун Иркутской области для оказания помощи населению, пострадавшему в результате паводков. Об этом сообщил председатель Координационного совета организации Денис Давыдов.
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В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
«Нафтогаз» готов к открытым переговорам с Россией по продлению контрактов на поставку и транзит газа через Украину. Об этом заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов.
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Трамп предостерёг Иран от угроз по превышению лимита запасов урана
Лидер США Дональд Трамп посоветовал иранским властям избегать угроз по превышению лимита запасов обогащённого урана, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе.
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ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
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ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике
Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
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Шарапова: не смогла заснуть после ролика с танцующей Пармантье
Мария Шарапова отреагировала на поступок своей соперницы по матчу первого раунда Уимблдона, француженки Полин Пармантье, после того, как россиянка снялась с соревнований из-за травмы.
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Трамп похвалил и поблагодарил Мексику
Президент США Дональд Трамп похвалил действия властей Мексики по обеспечению безопасности на границе с Соединёнными Штатами.
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Карпин заявил, что уровень РПЛ упал
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) опустился и связывает это с финансовой составляющей.
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Москалькова призвала Киев «проявить гуманизм» в деле Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала новое руководство Украины «проявить гуманизм и отпустить» на свободу журналиста Кирилла Вышинского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.
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СМИ: Дуглас Сантос перейдёт из «Гамбурга» в «Зенит»
Бразильский защитник «Гамбурга» Дуглас Сантос в ближайшее время станет игроком санкт-петербургского «Зенита».
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При взрыве заминированного мотоцикла в Сирии погибли три человека
При взрыве заминированного мотоцикла в сирийском городе Сувейда на юге страны погибли три человека, семеро получили ранения.
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Потапова проиграла Мартич во втором круге Уимблдона
Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила представительнице Хорватии Петре Мартич в матче второго круга Уимблдона.
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RT и WWF представили отрывок из нового фильма о животных «Дикие и свободные»
RTД представил отрывок из нового фильма о животных «Дикие и свободные».
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«Локомотив» подписал контракт с Крыховяком
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк стал полноценным игроком московского «Локомотива».
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В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека
В Москве из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребёнка, все они госпитализированы.
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Кравчук оценил курьёзные ситуации с участием Зеленского
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с НСН оценил курьёзные ситуации с участием нынешнего главы государства Владимира Зеленского.
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Камельзон: не хочу, чтобы Шарапова ушла и её забыли
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отметил высокий уровень профессионализма Марии Шараповой и назвал её легендарной спортсменкой.
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Нижегородская и Ивановская области договорились о сотрудничестве
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает NewsNN.
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Южный сравнил Шарапову с Федерером
Бывший российский теннисист Михаил Южный считает, что Мария Шарапова способна повторить путь Роджера Федерера, который сумел улучшить свою игру, когда ему было больше 30 лет.
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Объявлены хедлайнеры фестиваля «Усадьба Jazz» в Петербурге
Стали известны хедлайнеры фестиваля «Усадьба Jazz» в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform.
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В Москве рассказали о ситуации с созданием рабочих мест
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации с созданием рабочих мест.
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В Москве не планируют штрафовать за отказ от раздельного сбора мусора
В Москве не собираются штрафовать за отказ от раздельного сбора мусора, заявил мэр Сергей Собянин.
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В ПАСЕ рассказали об ожиданиях от возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не выдвигает России условия, но есть определённые ожидания после восстановления её полномочий в организации. Об этом заявила заместитель генсека СЕ Габриэлла Баттаини-Драгони.
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Кудерметова уступила Возняцки во втором круге Уимблдона
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела обыграть Каролин Возняцки и прекратила борьбу на Уимблдоне.
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МВД Украины усилило патрули у Станицы Луганской
Министерство внутренних дел Украины после разведения армейских сил и средств у Станицы Луганской усилило в этом районе полицейские патрули.
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«Атлетико» объявил о трансфере португальца Фелиша из «Бенфики»
Мадридский «Атлетико» сумел приобрести 19-летнего нападающего «Бенфики» Жоао Фелиша.
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Климкин заявил об отсутствии внешней политики у Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин в беседе с изданием «ЛIГА.net» заявил, что у Украины «нет внешней политики».
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В Крыму собрали 700 тысяч тонн зерновых культур
К настоящему времени в Крыму собрали 700 тыс. тонн зерновых культур.
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Аэропорт Симферополя обслужил 645 тысяч пассажиров в июне
Аэропорт Симферополя обслужил 645 тыс. пассажиров за июнь 2019 года, сообщает kp.ru.
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В Крыму задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
В Красноперекопске задержали мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении и находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу управления Росгвардии по Севастополю.
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На Московском урбанистическом форуме обсудят цифровые технологии
Московская торгово-промышленная палата (МТПП) проведёт 5 июля несколько панельных дискуссий в рамках Московского урбанистического форума. Одну из них посвятят цифровым технологиям, сообщает НСН.
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Чесноков: Шарапова может играть до старости
Тренер Андрей Чесноков считает, что популярность Марии Шараповой позволяет ей играть на протяжении значительного времени и не обращать внимания на рейтинги.
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Дмитриева призвала поддержать Шарапову
Известный комментатор Анна Дмитриева считает, что российской теннисистке Марии Шараповой необходима поддержка в борьбе с травмами.
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В результате извержения вулкана в Италии погиб турист
В результате извержения вулкана Стромболи на одноимённом острове в Италии погиб человек, ещё один пострадал.
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Экс-футболист «Манчестер Сити» назвал Стерлинга идеальным примером для молодёжи
Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Шон Райт-Филлипс заявил, что Рахим Стерлинг является идеальным примером для подражания для молодых футболистов.
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Зеленский отметил внедрение Канадой «мощных санкций» против России
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл в Торонто встречу с членами канадского парламента. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой главы государства.
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В Подмосковье начали принимать заявки на гранты с целью поддержки начинающих фермеров
В Московской области начали принимать заявки на получение грантов с целью поддержки начинающих фермеров и развития семейных ферм, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия Андрея Разина.
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Эксперт прокомментировал работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата»
Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата».
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Пособие на детей в Крыму станет ежемесячным
Пособие на ребёнка, в том числе одиноким матерям, станет ежемесячным в Крыму с июля 2019 года.
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В Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в колонию
В Челябинской области пресекли попытку провезти запрещённые предметы в исправительную колонию № 2, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСИН по региону.
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«Ростов» благодаря дублю Шомуродова обыграл ЦСКА на Кубке Париматч Премьер
В очередном матче Кубка Париматч Премьер в Австрии футболисты «Ростова» оказались сильнее московского ЦСКА.
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В Подмосковье направят более 279 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году
В Московской области направят более 279 млн рублей на развитие паллиативной помощи в 2019 году, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заместителя председателя Мособлдумы Игоря Чистюхина.
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В Подмосковье планируют создать 45 особо охраняемых природных территорий
Власти Московской области совместно с экологами и Росреестром планируют создать 45 особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Проект должен быть реализован до 2026 года.
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Эксперт назвал возможные причины сбоя в работе Facebook
Руководитель направления аутсорсинга вычислительных инфраструктур IT-компании КРОК Ренат Сайфутдинов прокомментировал в беседе с RT сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах.
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Додон рассчитывает обсудить с Россией скидку на газ для Молдавии
Президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала NTV Moldova выразил надежду, что до середины августа сможет обсудить с высшим руководством России получение скидки на газ до конца 2019 года.
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«Спартак» крупно обыграл «Дьёр» в товарищеском матче
Московский «Спартак» добился победы над венгерским «Дьёром» в товарищеском матче.
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Путин наградил Леонида Рошаля орденом Александра Невского
Российский лидер Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
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В Госдуме прокомментировали призыв Зеленского инвестировать в Украину
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал призыв украинского лидера Владимира Зеленского к представителям канадского бизнеса инвестировать в Украину.
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Головин стал участником презентации новой формы «Монако»
Российский полузащитник Александр Головин вместе с партнёрами появился на постере «Монако», где представлена игровая форма на новый сезон.