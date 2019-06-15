Forbes: в рейтинге самых дорогих городов Москва упала с 1 места на 66

В 2006-м и 2007 году, когда цена на нефть достигала пиковых значений, Москва занимала первую строчку в списке самых дорогих городов мира. Теперь же, как пишет Forbes, по платёжеспособности россиян ударили санкции и низкие цены на нефть, и дорогие импортные товары уже не всегда найдёшь на полках московских магазинов.

В 2000-х все удивлялись, почему в Москве всё так дорого, пишет Forbes. Теперь же Москва спустилась аж на 66 место в списке самых дорогих городов мира.

В 2006-м и 2007 году она была на первых позициях, напоминает автор статьи. Тогда в экономике был бум, и арендная плата взлетала до небес, отчего росла стоимость услуг. В магазинах можно было купить любую еду круглый год — главное, чтобы было, чем заплатить. Так, автор статьи вспоминает, как покупал настоящую французскую горчицу по $50.

По его словам, и россиян тогда не беспокоили такие ценники. У них были деньги, и они их тратили. Проводили даже ярмарку Millionaire Fair, на которой можно было приобрести инкрустированный бриллиантами мобильный телефон или золотые погремушки для детей.

Но теперь условия жизни россиян ухудшились. Такое падение Москвы с первого места рейтинга самых дорогих городов специалисты объясняют снижением цен на нефть и экономическими санкциями. А история России тесно связана именно с ценами на нефть, отмечает автор статьи: в 2008 году они достигали $147.

Из-за санкций Россия стала менее привлекательной для бизнеса. И пока отношения России и Запада не наладятся, ситуация вряд ли изменится. «Так что даже если нынешние экспаты и могут позволить себе дорогие импортные товары, они вряд ли найдут их в супермаркетах», — подытоживает журналист Forbes.