CBS News: не Делви, а Сорокина — власти Нью-Йорка распознали в светской львице русскую мошенницу

Под видом богатой наследницы Анны Делви уроженка России Анна Сорокина втёрлась в доверие к высшему свету Нью-Йорка, пишет CBS News. Нередко за счёт новых друзей девушка вела роскошную жизнь, жила в дорогих отелях и путешествовала, не беспокоясь об оплате и объясняя отсутствие средств проблемами со счётом. Но красивая жизнь закончилась, как только о махинациях узнали прокуроры.

Анна Делви была известна в высших кругах Нью-Йорка как наследница богатых родителей из Германии. Но за образом светской львицы, как выяснили прокуроры, скрывалась мошенница Анна Сорокина, которая врала своим друзьям, банкам и отелям, сообщает CBS News.

Как утверждают представители окружного прокурора Манхэттена, 28-летняя Делви-Сорокина жила в роскошных отельных номерах, которые она не могла оплатить, обещала подруге поездку в Марокко в подарок, а затем выставила счёт на сумму $62 тыс. и, наконец, представила банку ложные сведения, чтобы получить заём в размере $22 млн.

Светскую львицу арестовали в октябре 2017 года. «Весь её план заключался в том, что она выдавала себя за богатую наследницу из Германии и утверждала, будто на её заграничных счетах заблокировано 60 миллионов долларов. На самом деле она родилась в России, и, насколько мы могли установить, за душой у неё ни цента», — прокомментировала тогда прокурор Кэтрин Маккоу.

В «мир желаний цвета шампанского и икорных снов» Сорокина, по данным канала, ворвалась в 2016 году, снабдив себя новым именем и дизайнерским гардеробом. Чтобы продемонстрировать, что она принадлежит к высшему обществу, Анна теперь уже Делви щедро осыпала чаевыми таксистов и персонал в отелях, но откуда эти деньги, мошенница каждый раз объясняла по-разному. Её отец был то дипломатом, то нефтяным бароном, то важной шишкой в сфере внедрения солнечных батарей. На деле, как выяснилось, отец девушки — бывший водитель грузовика, который сейчас руководит своим бизнесом по установке кондиционеров.

Поначалу окружающие ничего не замечали и принимали Анну за свою. Когда она не могла заплатить и объясняла это проблемами с европейским счётом, за неё платил кто-то другой, а потом всё забывалось. «Анна была словно прекрасное сновидение о Нью-Йорке, как одна из тех ночей, что, кажется, никогда не кончатся. А потом тебе приходит счёт», — вспоминает одна из обманутых подруг.

Сорокина делилась со своим окружением масштабными планами — она хотела потратить десятки миллионов долларов на создание частного клуба для любителей искусства, который подумывала назвать Фондом Анны Делви. Собственно, именно на это мероприятие мошенница и хотела взять ссуду в размере $22 млн, но предоставленные ею бумаги большинство банков сочли ненадёжными. Впрочем, каким-то образом Сорокиной удалось получить в кредит $100 тыс., которые она с успехом потратила на личные расходы, в какой-то момент девушка даже арендовала частный самолёт, за который опять же не заплатила.

Во время ареста в июле 2017 года Анна пыталась заверить полицию, что за неё скоро заплатят залог. «У меня нет денег, нет кредиток. Я жду свою тётю из Германии. Она заплатит. Я же не пытаюсь бежать. Зачем вы раздуваете эту историю? Дайте мне пять минут, и я сделаю так, чтобы за меня заплатил кто-то из друзей», — приводит CBS News цитату из судебных документов. Всё время после ареста девушка провела в тюрьме.

Некогда великосветская любимица теперь предстанет перед судом по обвинению в краже в особо крупных размерах и хищении услуг. Адвокат Сорокиной Тодд Сподек комментариев давать не стал.

Канал отмечает, что вне зависимости от вердикта судьи девушке грозит депортация, потому что она превысила установленные визой сроки пребывания в США. Но Сорокина может уехать, а её история, вероятнее всего, останется. Продюсер сериала «Анатомия страсти» (Grey's Anatomy) Шонда Раймс изъявила желание посвятить новый проект Анне Делви.