Le Monde: в Молдавии на фоне политического кризиса возникло двоевластие

После того как пророссийская и проевропейская партии объединились и сформировали новое правительство, свергнутые демократы с помощью Конституционного суда объявили его незаконным и сняли полномочия с президента Игоря Додона, сообщает Le Monde. Своей главной задачей новая коалиция видит избавление страны от влияния олигарха Влада Плахотнюка, главы Демократической партии, который сосредоточил в своих руках всю реальную власть.

На выходных ситуация в Молдавии накалилась до предела: образовалось два соперничающих правительства при распущенном парламенте, что заставило многочисленных европейских наблюдателей опасаться обострения политического кризиса, пишет Le Monde. Толчком к новому конфликту послужило принятое в субботу, 8 июня, неожиданное решение социалистов президента Игоря Додона и блока ACUM объединиться для создания коалиционного правительства — спустя три месяца после парламентских выборов.

Как отмечает французская газета, по документам между двумя партиями, которые вместе составляют две трети парламента, нет ничего общего: социалисты открыто выступают за поддержку отношений с Россией, а либералы из ACUM намерены сохранить проевропейскую политику в этой бедной стране, которая подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Единственный общий пункт — приоритетная задача «деолигархизации», то есть отстранения от власти демократов во главе с Владом Плахотнюком, который уже десятилетие тайно контролирует значительную часть экономики и госучреждений Молдавии.

Новым премьер-министром страны стала Майя Санду — молодой лидер блока ACUM и экономист по образованию, чья нацеленность на борьбу с коррупцией не подлежит сомнению. Также парламент принял декларацию о том, что Молдавия является «захваченным государством», которое нужно освободить от влияния Плахотнюка.

Издание предполагает, что такой маловероятный союз между двумя партиями, которые долгое время от него отказывались, стал возможен только с согласия «крёстных родителей» этой страны, разрывающейся между Западом и Востоком. В последние недели Москва, Брюссель и Вашингтон увеличили число контактов с Молдавией, чтобы не допустить коалиции между Плахотнюком и Додоном, имевшей место в прошлом. Кроме того, в столице государства Кишинёве господствует мнение, что союз, пусть даже временный, лучше, чем авторитаризм.

В воскресенье свергнутое правительство воспользовалось своим любимым оружием: подчиняющийся ей Конституционный суд под ложным предлогом признал недействительным создание коалиции и снял с должности Игоря Додона. Назначенный и. о. президента бывший премьер-министр Павел Филип, преданный сторонник Влада Плахотнюка, сразу же распустил парламент и сообщил о досрочных выборах. Несмотря на третий результат на февральском голосовании, демократическая партия держит в своих руках всю реальную власть.

Как рассказывает Le Monde, этот переворот напоминает события лета 2018 года, когда выборы мэра Кишинёва были просто-напросто признаны нелегитимными после победы либералов. Тогда в знак протеста Европа заморозила выплату €100 млн помощи, а партия Плахотнюка в ответ перестала именовать себя «проевропейской» в своём уставе. Кажется, сейчас дипломатические усилия также не приносят результатов. Так, в субботу Брюссель и Вашингтон признали «легитимное демократическое правительство», сформированное Майей Санду, и призвали сохранять спокойствие в связи с обострением ситуации.

Даже в полной изоляции Влад Плахотнюк, похоже, не желает выпускать власть из своих рук, а его готовность пойти на крайние меры заставляет опасаться худшего. В воскресенье на улицах города появились сторонники прошлого правительства, и в то время как армия объявила о своём нейтралитете, глава полиции заявил, что не признаёт полномочий министра внутренних дел, назначенного коалицией.

Протестующие не дали новым министрам зайти в здания министерств, поэтому чиновникам пришлось разместиться в парламенте, который стал штаб-квартирой второго правительства. «В Молдавии существует прочно укоренившаяся традиция мягкой и демократической смены власти, — напомнил французской газете по телефону Нику Попеску, ставший главой МИД. — Мы надеемся прийти к согласованному решению и поэтому пока не собираемся штурмовать министерства. Мы должны ещё надеяться на успех переговоров, особенно с участием международных посредников. Но если это не поможет, у нас не останется иного выбора, кроме как вывести наших сторонников на улицы».