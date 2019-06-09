DW: в Молдавии проевропейская и пророссийская партии сформировали правительство

Блок ACUM и Партия социалистов Республики Молдова создали коалиционный парламент для противостояния Демократической партии олигарха Влада Плахотнюка, сообщает Deutsche Welle. Как рассказывает издание, после февральских выборов ни одна партия не получила большинство голосов, что привело к тяжёлому политическому кризису в стране.

После нескольких месяцев политического тупика молдавский парламент одобрил коалиционное соглашение между проевропейским блоком ACUM и пророссийской партией социалистов, в которой состоит действующий президент Игорь Додон, пишет Deutsche Welle. Премьер-министром стала представительница ACUM Майя Санду, бывший министр и экономический советник Всемирного банка.

«Сегодня в Молдавии прекратится несправедливость, — цитирует издание её вчерашнее заявление. — Сегодня начнётся процесс очистки страны».

Как напоминает немецкий информационный сайт, на парламентских выборах в феврале ни одна партия не набрала большинство голосов: из 101 депутата за блок ACUM проголосовали 26 человек, а за социалистов — 35. В то же время обе партии хотят исключить из парламента бывшую правящую Демократическую партию (ДПМ) с влиятельным олигархом Владом Плахотнюком во главе, у которой 30 депутатских кресел. Коалиция обвиняет Плахотнюка в том, что он забирал людей из отделившегося Приднестровья и привозил их на избирательные участки голосовать за ДПМ.

В субботу партия социалистов и блок ACUM приняли парламентскую декларацию о том, что Молдавия «захвачена олигархами». Согласно этому заявлению, «олигархи установили собственную диктатуру путем манипуляций, террора, лжи и дезинформации», а «страна погрязла в коррупции».

Кроме того, коалиция выразила вотум недоверия Конституционному суду, который в пятницу выпустил постановление о роспуске парламента и новых выборах. По информации издания, Андриан Канду, заместитель председателя ДПМ, заявил о том, что его партия оспорит новообразованный парламент в суде.

Как отмечает Deutsche Welle, посольство США объявило, что «поддерживает усилия политических партий Молдавии» по «преодолению политического тупика». Посольство России также приветствовало «усилия парламентских партий по формированию дееспособной коалиции».