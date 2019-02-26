La Libre: парламентские выборы не помогли Молдавии сделать выбор между Россией и Европой

В разрывающейся между проевропейской ориентацией и сближением с Россией Молдавии прошли парламентские выборы, в которых победившая пророссийская партия не смогла набрать парламентского большинства, сообщает La Libre. Как отмечает издание, результаты голосования стали отражением раскола между сторонниками России и европейского курса в молдавском обществе.

Спустя пять лет после подписания соглашения об ассоциации с ЕС победителем на парламентских выборах в Молдавии с результатом 31% голосов (34 депутата) оказалась Партия Социалистов президента страны Игоря Додона, «крайне благожелательно настроенная» к российскому лидеру Владимиру Путину. Вторым по количеству голосов оказался проевропейский блок ACUM, набравший 26% (26 депутатов). Правящая Демократическая партия заняла третье место, набрав 23% голосов, однако, благодаря результатам выборов по округам, в парламент от неё пройдёт 31 депутат. Кроме того, набрав 8% голосов, в парламент прошла партия ШOP, лидером которой является бизнесмен Илан Шор, осуждённый за мошенничество в особо крупных размерах.

Таким образом, ни одна из партий не набирает абсолютного большинства голосов, которое позволило бы стране, пережившей в последние годы череду политических кризисов, определиться с вектором своего развития, отмечает газета.

Если значительная часть населения Молдавии выступает за поддержание тесного сотрудничества с Москвой, взоры других, включая членов действующего правительства, обращены к ЕС: они хотели бы последовать примеру Румынии, с которой Молдавию связывает общий язык и история.

«Мы не уверены, что кому-либо удастся формировать большинство», — отметила председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, предупредив, что не исключает возможности повторных выборов. По её словам, партия намерена оспорить результаты голосования ввиду «массовых нарушений».

Несмотря на то, что выборы в Молдавии были отмечены «настоящей конкуренцией», наблюдатели ОБСЕ заявили о «явных признаках покупки голосов и злоупотребления административным ресурсом» в ходе голосования.

Представитель блока ACUM Майя Санду также осталась недовольна результатами голосования, назвав выборы «самыми недемократичными в истории Молдавии». Как передаёт издание, ещё до того, как голосование состоялось, блок отказался формировать коалицию с Демократической партией, обвинив демократов в «оккупации» всех ответственных постов в правительстве, судебной системе и правоохранительных органах.

Тем не менее, лидер демократов, олигарх Владимир Плахотнюк заявил о «готовности немедленно начать переговоры» с блоком. «На первый план должны выйти не идеологические разногласия между партиями, а интересы граждан, чьи условия жизни мы должны улучшить», — заметил политик.

При этом незадолго до голосования российская полиция заявила о причастности Плахотнюка к делу о выводе денежных средств из Российской Федерации в 2013-2014 годах, что было расценено демократами как «грубое вмешательство» Москвы в молдавские выборы.

В то же время президента страны Игоря Додона считают союзником Владимира Путина. Однако столкнувшись с сопротивлением правительства и парламента стран по вопросу проектов сближения с Россией, Додон «смягчил риторику» и больше не выступает за отмену соглашения об ассоциации с ЕС, подписанного Молдавией в 2014 году. Отныне его цель заключается в том, чтобы «Молдавия могла вести торговлю как с Россией, так и с ЕС». Как напоминает издание, соглашение с ЕС позволило молдавским продуктам постепенно войти на европейский рынок, однако вызвало «гнев» Москвы, которая тут же ввела эмбарго на ввоз молдавских фруктов и говядины.