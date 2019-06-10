CNN: в России журналиста Голунова поддержали не только критики Кремля

В поддержку журналиста Ивана Голунова, арестованного московской полицией за якобы производство и сбыт наркотиков, высказываются всё больше его коллег и многие другие известные россияне, передаёт CNN. По мнению корреспондента канала Фреда Пляйтгена, особо примечательно то, что за Голунова вступились не только критики российской власти, но и прокремлёвские фигуры.

Тем временем задержание российского репортёра вызвало негодование и горячую поддержку со стороны других журналистов. В понедельник три крупных ежедневных газеты вышли с одинаковыми первыми полосами: «Я/Мы Иван Голунов».

Это автор журналистских расследований, известный, главным образом, тем, что разоблачал коррупцию. Арестовали его по обвинению, связанному с наркотиками. По его словам, обвинение сфабриковано полицией. В настоящее время он находится под домашним арестом.

С подробностями из Москвы Фред Пляйтген. Эти газеты повели себя очень смело, Фред.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Очень смело себя повели и газеты, и вообще многие в России. Этого репортёра, занимавшегося расследованиями, поддержали не только журналисты, но и многие известные россияне. В частности, в своих заявлениях в социальных сетях, в том числе на YouTube, они осудили этот арест, потребовали освободить Ивана Голунова из тюрьмы и, скажем прямо, задались вопросом о том, что делали власти во время и после ареста, и призвали их к ответу.

Но вы совершенно правы. Мы уже немного показали… У нас здесь есть кое-какие газеты с заголовком: «Я/Мы Иван Голунов». Это финансовая газета РБК, одна из крупнейших в России… Вот тут есть ещё одна.

И вы абсолютно правы: такое в российских СМИ увидишь нечасто — такую солидарность среди журналистов. И, на мой взгляд, в том, что мы сейчас наблюдаем в России, примечателен ещё и тот факт, что в этой инициативе принимают участие не только журналисты, критически настроенные к российскому правительству, но и весьма прокремлёвские представители СМИ. Так, одна из главных прокремлёвских передач, выходящая на российском государственном телеканале, в своём сегодняшнем выпуске сообщила об аресте и деле. А один из ведущих этой программы написал в соцсетях, что, по его мнению, российские общество и власти должны разобраться, что же на самом деле произошло.

И если взглянуть на само дело, оно действительно вызывает немало вопросов. Иван Голунов был арестован перед прошлыми выходными. Его квартиру обыскали и, как утверждают полицейские, обнаружили наркотики и оборудование, которое могло быть использовано для изготовления наркотиков. Поэтому ему предъявили обвинения в покушении на сбыт и производство наркотиков и, естественно, их употреблении. Он, конечно, настаивает, что наркотики ему подбросили. И на сегодня выясняется, что по меньшей мере несколько улик, которые были представлены изначально, принадлежат к другому делу и были найдены в другом месте. Так что здесь остаётся много вопросов, на которые необходимо найти ответы.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 10 июня 2019 года.