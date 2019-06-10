CNN: в России журналиста Голунова поддержали не только критики Кремля
Тем временем задержание российского репортёра вызвало негодование и горячую поддержку со стороны других журналистов. В понедельник три крупных ежедневных газеты вышли с одинаковыми первыми полосами: «Я/Мы Иван Голунов».
Это автор журналистских расследований, известный, главным образом, тем, что разоблачал коррупцию. Арестовали его по обвинению, связанному с наркотиками. По его словам, обвинение сфабриковано полицией. В настоящее время он находится под домашним арестом.
С подробностями из Москвы Фред Пляйтген. Эти газеты повели себя очень смело, Фред.
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Очень смело себя повели и газеты, и вообще многие в России. Этого репортёра, занимавшегося расследованиями, поддержали не только журналисты, но и многие известные россияне. В частности, в своих заявлениях в социальных сетях, в том числе на YouTube, они осудили этот арест, потребовали освободить Ивана Голунова из тюрьмы и, скажем прямо, задались вопросом о том, что делали власти во время и после ареста, и призвали их к ответу.
Но вы совершенно правы. Мы уже немного показали… У нас здесь есть кое-какие газеты с заголовком: «Я/Мы Иван Голунов». Это финансовая газета РБК, одна из крупнейших в России… Вот тут есть ещё одна.
И вы абсолютно правы: такое в российских СМИ увидишь нечасто — такую солидарность среди журналистов. И, на мой взгляд, в том, что мы сейчас наблюдаем в России, примечателен ещё и тот факт, что в этой инициативе принимают участие не только журналисты, критически настроенные к российскому правительству, но и весьма прокремлёвские представители СМИ. Так, одна из главных прокремлёвских передач, выходящая на российском государственном телеканале, в своём сегодняшнем выпуске сообщила об аресте и деле. А один из ведущих этой программы написал в соцсетях, что, по его мнению, российские общество и власти должны разобраться, что же на самом деле произошло.
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