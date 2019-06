CNN: австралийская полиция устроила обыск на канале ABC — свобода слова под угрозой

Австралийские правоохранительные органы устроили налёт на канал ABC, а также пришли с обыском к журналистке Аннике Сметерст, которая в 2017 году сделала репортаж о планах правительства страны ужесточить меры по наблюдению за гражданами, передаёт CNN. Как отметила в эфире канала корреспондент The New York Times Джейми Тарабэй, этот инцидент вызывает определённые вопросы о свободе слова в Австралии и поведении правительства, которое об обысках ничего не знало.

Мне бы хотелось вернуться к теме полицейских рейдов на общенациональном австралийском канале, а также к обыску дома одного видного журналиста. Эти инциденты заставляют беспокоиться за свободу прессы. Давайте обсудим это подробнее с Джейми Тарабэй — корреспондентом The New York Times в Сиднее. Джейми, рад вас видеть, спасибо, что подключились. В этом деле любопытно то, что первоначальный материал датирован 2017 годом. Почему правительство это обеспокоило настолько, что оно решило провести рейд на крупный телеканал именно сейчас?



ДЖЕЙМИ ТАРАБЭЙ, корреспондент The New York Times: Майкл, рада вас видеть. Мне кажется, что это весьма справедливый вопрос, и его задаём не только мы, но и члены оппозиции. Очень о многом говорит тот факт, что за последние день-два с момента проведения рейда дома у Анники Сметерст — это автор расследования, о котором вы упомянули, — правительство успело заявить, что было не в курсе и не было заранее проинформировано об этой операции.



Премьер-министр Скотт Моррисон, который находится в Англии на торжествах в честь высадки союзников в Нормандии, по его словам, ничего об этом не знал. Питер Даттон — министр, который возглавляет спецслужбы, — также заявил, что его никто заранее об этом не предупреждал. Эта операция была проведена по прямому приказу федеральной полиции и Сил обороны Австралии.

Здесь в голову приходит множество вопросов: как это произошло, почему это происходит именно сейчас и, в частности, почему это произошло спустя несколько недель после выборов? Ведь это может говорить о том, что коалиционное правительство начало с большей смелостью заниматься подобными инцидентами, потенциально способными окончиться для него конфузом, но вряд ли всерьёз угрожающими национальной безопасности — а именно этим аргументом они мотивируют проведение обыска у журналиста.



Да, особенно если учесть, что с момента утечки в печать прошло уже два года. Ещё интереснее, что, как мы уже говорили, это вторая атака на СМИ за последние дни. Ранее ведь уже прошёл обыск в доме журналиста в Канберре. Что нам об этом известно?



ДЖЕЙМИ ТАРАБЭЙ: Анника Сметерст работает политическим редактором в News Corp. Она собиралась выйти на работу из своего дома в Канберре, когда к ней с ордером на обыск пришли несколько сотрудников австралийской федеральной полиции. На протяжении получаса они обыскивали её ящики стола, рылись в одежде и просматривали кулинарные книги. Скотту Моррисону вчера задали вопрос о том, беспокоит ли его то, что полицейские роются в личных вещах журналиста. На это он ответил, что его не беспокоят ситуации, когда соблюдается австралийское законодательство.

Стоит отметить, что её репортажи 2017 года касались плана, который так и не попал на обсуждение в парламент. Это был скорее вопрос, который обсуждали главы госведомств; речь идёт о плане по усилению мер наблюдения за гражданами. Вы скажете, что это тема, которая затрагивает интересы общественности, однако на национальной безопасности это никак не сказалось, потому что план так и не был реализован. Так что правительству предстоит много объяснений, но прямо сейчас они ничем таким не занимаются, указывая на полицию и спецслужбы. Так что это просто поразительный инцидент.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 06 июня 2019 года.