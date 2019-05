Hill: американская журналистика забыла про объективность и поплатилась за это

Как показали исследования, американские СМИ стали в меньшей мере передавать новости и в большей — озвучивать субъективные мнения, пишет The Hill. И в результате теперь все те, кто настаивал на виновности Трампа в сговоре с Россией, поплатились за это падением рейтингов после публикации доклада спецпрокурора Мюллера.

В американской журналистике всё чаще колонки с мнениями похожи на дневниковые записи без опоры на фактологию, сетует обозреватель The Hill Джо Конча.

Так, он приводит в качестве примера недавний доклад корпорации RAND, посвящённый недостатку объективности в современных американских СМИ. «Журналистика в США постепенно отошла от объективных новостей и предлагает контент, который в большей степени основан на мнениях, воздействует на эмоции и сильно зависит от аргументации и занимаемой позиции», — сказано в докладе.

Те, кто смотрит телевидение и читает новости на постоянной основе, эту тенденцию давно заметили. А специалисты подтверждают: журналистика приобрела более субъективный характер и в меньшей степени занимается описанием событий и репортажем.

Причём доклад основан не на краткосрочных выводах: специалисты исследовали работу 15 СМИ на протяжении почти 30 лет. Блок печатной прессы представляли The New York Times, The Washington Post и St. Louis Post-Dispatch, телевидение — CBS, NBC, ABC, CNN, Fox и MSNBC, а интернет-издания — Politico, The Blaze, Breitbart News, BuzzFeed Politics, The Daily Caller и The Huffington Post.

Чуть ранее специалисты провели другое исследование, которое показало, что люди склонны оценочные суждения причислять к фактологическим, особенно когда они сами с ними согласны. Как отмечает автор статьи, на этом СМИ и играют: они дают оценки, которые маскируются под новостные события, стараясь лишь соответствовать взглядам своего читателя. В такой дискуссии нет места беспристрастным новостям или противоположным точкам зрения, отмечает автор статьи.

Так, например, было во время освещения расследования спецпрокурора Мюллера, пишет журналист. В итоге было установлено, что у Трампа сговора с Россией не было. Команда Мюллера не давала утечек, и получается, что всё, о чём говорили в СМИ на протяжении двух лет, оказалось слухами, основанными на плохих источниках.

В результате после публикации доклада показатели СМИ сильно упали. «Возможно, люди утомлены, возможно, они устали от того, что их кормили ложной информацией, вне зависимости от намерений источника». Так, по сравнению с прошлым годом CNN потерял 26% своей аудитории, MSNBC — 14%, а Fox News остался при своих позициях, пишет обозреватель The Hill.