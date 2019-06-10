Das Erste: коллеги Голунова выражают солидарность с журналистом после его задержания

Задержание журналиста Ивана Голунова, специализирующегося на антикоррупционных расследованиях, вызвало волну возмущения среди его коллег, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Несколько крупных газет выразили солидарность с Голуновым, десятки людей выказали ему свою поддержку. Возможно, благодаря такой реакции и общественному давлению, журналист пока находится под домашним арестом, а не в тюрьме, отмечает издание.

Иван Голунов — один из известнейших журналистов-разоблачителей в России, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

После его задержания правоохранительными органами на передовицах трёх крупных российских ежедневных газет появилась надпись, выражающая солидарность с журналистом: «Я/Мы Иван Голунов». В отношении Голунова сейчас ведётся следствие по делу о хранении наркотиков. В настоящий момент он находится под домашним арестом.

Этот инцидент вызвал волну возмущения не только в сфере СМИ, подчёркивает немецкий телеканал. Друзья и коллеги Голунова полагают, что критически настроенного журналиста пытаются заставить замолчать, используя для этого липовые обвинения, которые они считают абсурдными.

Как сообщается в статье, 36-летний журналист писал, в первую очередь, для интернет-портала «Медуза», «разоблачая коррупцию в России». Недавно он опубликовал материал о быстрорастущем состоянии заместителя мэра Москвы.

В четверг Голунова задержали и провели обыск в его квартире. Утверждается, что там найдены приборы и средства для изготовления наркотиков. В течение первых дней в СИЗО с журналистом обращались жестоко, рассказывает Das Erste.

В том, что суд пока отправил Голунова под домашний арест, вместо того чтобы продолжить его заключение в тюрьме, многие видят небольшой успех и реакцию на общественное давление. Последние несколько дней десятки людей до позднего вечера протестовали против задержания Голунова. Они по одному выходили с плакатами в руках к зданию Управления МВД по Москве, обходя таким образом запрет на проведение несанкционированных демонстраций.

Главный редактор «Медузы» сообщил, что коллеги Голунова продолжат его работу. На среду запланированы новые протестные акции. Если журналиста признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы, отмечает Das Erste.