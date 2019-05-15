Guardian: Сан-Франциско отказался от технологий «большого брата»

Совет наблюдателей Сан-Франциско ввёл запрет на использование систем распознавания лиц в работе полиции и других городских служб, сообщает The Guardian. Сторонники технологий указывают, что с их помощью можно существенно упростить поимку преступников, однако, по мнению проголосовавших за закон, такие меры приводят к нарушению прав и свобод граждан, создавая полицейское государство.

Совет наблюдателей Сан-Франциско запретил полиции и городским департаментам использовать систему распознавания лиц, пишет The Guardian. Также этот закон усилит уже существующие меры по предотвращению подобных мер и обяжет городские учреждения предоставлять сведения о текущем сборе данных.

Как рассказывает издание, за постановление о запрете тайной слежки проголосовало восемь человек против одного. Автор постановления, наблюдатель Аарон Пескин, заявил, что на самом деле речь идёт о поддержании порядка без создания полицейского государства, а частью этой стратегии является «создание доверительных отношений с сообществом, основанных на хорошей осведомлённости, а не на технологиях «большого брата».

Во вторник на голосовании отсутствовало два наблюдателя. Британская газета отмечает, что второе голосование должно состояться на следующей неделе и, вероятно, Совет также поддержит запрет технологий.

В то же время критики этого постановления указывают на то, что полиции нужна любая доступная помощь, особенно в городе с высоким уровнем преступлений против собственности. К тому же, по мнению Мередит Серра, члена местной группы общественной безопасности Stop Crime SF, глупо ожидать соблюдения неприкосновенности частной жизни на фоне широкой распространённости мобильных телефонов и камер видеонаблюдения.

Однако, пишет The Guardian, сторонники запрета объясняют, что технология распознавания лиц ненадёжна и представляет собой серьёзную угрозу гражданским свободам. Мэтт Кейгл, адвокат по защите гражданских свобод и технологий из филиала Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) в Северной Калифорнии, заявил, что введение такого ограничения позволит сдержать рост технологий, которые могут нарушить права темнокожего населения и иммигрантов. «Распознавание лиц не убережёт нас от опасности, а только лишит свобод», — добавил Кейгл в интервью британскому изданию после голосования.

По сообщению издания, закон распространяется на широкий спектр технологий, включая автоматизированное распознавание автомобильных номеров и огнестрельного оружия. К тому же он расширяет действие закона от 2018 года, по которому необходимо предоставлять данные о методах наблюдения за пассажирами в системе общественного транспорта Сан-Франциско (BART).

В своей беседе с The Guardian на прошлой неделе Пескин подчеркнул, что новые меры призваны рассеять опасения по поводу неточных технологий и пресечь пугающую тенденцию к тотальной слежке.