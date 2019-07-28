Sky News: в Уэльсе полицию обвиняют в нарушении прав человека из-за системы распознаваниия лиц

Полиция Южного Уэльса оказалась в центре судебного разбирательства, передаёт Sky News. Её обвиняют в нарушении прав человека из-за использования системы распознавания лиц. Вердикт по этому делу, как ожидается, будет вынесен в сентябре.
Вы видели, как Jay-Z и Beyonce выступали здесь, в Кардиффе? Или, может быть, смотрели игру Уэльса против Австралии? Если да, то ваше лицо может быть среди тысячи других, запечатлённых с помощью спорной полицейской экспериментальной системы распознавания лиц. В отношении полиции Южного Уэльса проводится судебное разбирательство из-за обвинений в нарушении прав человека. В центре этого дела — вопрос: кого конкретно они ищут?
Это определяется контрольным списком. В него включены снимки почти 700 человек, подобранных из фотобанка тех, кто находится под надзором. Система проверяет ваше лицо по контрольному списку и затем сообщает полиции, можно ли разрешить вам пройти. Но так происходит, если она не ошибётся. Ведь, по оценкам лондонской полиции, при использовании этой же самой технологии в 4 из 5 случаев, когда система показывала совпадение, результат оказывался неверным. Но крайне важное значение играет вопрос о том, кто попадёт в контрольный список.
РОУЛЭНД МЭНТОРП, корреспондент Sky News: У меня в руках детальный план, составленный полицией Южного Уэльса. В этом документе говорится о том, как они решают, кто попадёт в контрольный список. Здесь указывается, что в него могут быть внесены лица, разыскиваемые по подозрению в совершении преступлений, лица, на которых выписан ордер на арест, люди, не способные позаботиться о себе, и, наконец, «другие лица в тех случаях, когда требуются разведданные».
ДЭВИД ДЭВИС, бывший министр по вопросам брексита:Это может быть любой, буквально любой человек. И проверить уровень обоснования тут невозможно. Вы не можете пойти в суд и сказать: «Не могли бы вы сказать, правильно это или нет?». Вы не можете собрать комиссию или что-то в этом роде. Так что это действительно очень, очень открытый список.
Полиция Южного Уэльса говорит, что их контрольный список соразмерен и необходим. Будут ли эти вездесущие глаза оснащены всевидящим искусственным интеллектом? Ожидается, что вердикт по первому в истории Британии делу о системе распознавания лиц, будет вынесен уже в сентябре.
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