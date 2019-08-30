FAZ: газета Times назвала немецкую армию «вермахтом»
Британская газета The Times до сих пор ассоциируется у многих англичан с серьёзностью и точностью, пишет Frankfurter Allgemeine. Впрочем, к её странице в Twitter это относится в меньшей степени.
Dear @thetimes: It's no problem for the Wehrmacht to wait another 75 years for new boots. For our soldiers of the #Bundeswehr, we like to get the extra boots faster. We are already well equipped with boots: https://t.co/6Csb2l7OMs @bundeswehrInfo https://t.co/BjCtEv5Ryz— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 29, 2019
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