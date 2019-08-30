FAZ: газета Times назвала немецкую армию «вермахтом»

В твите английской газеты The Times, сообщавшем о задержках поставок обуви для немецких солдат, армия ФРГ была названа «вермахтом», пишет Frankfurter Allgemeine. Очевидно, что автор твита не в курсе перемен, происходивших с немецкой армией последние 100 лет, отмечает издание.

Британская газета The Times до сих пор ассоциируется у многих англичан с серьёзностью и точностью, пишет Frankfurter Allgemeine. Впрочем, к её странице в Twitter это относится в меньшей степени.

Дело в том, что The Times написала статью о проблемах со снабжением в немецкой армии: согласно заголовку, немецкие солдаты будут ждать новые ботинки 18 месяцев — одна из многочисленных трудностей, с которыми сталкиваются вооружённые силы ФРГ. Как пишет издание, проблема заключается в том, что автор прилагавшегося к статье твита, очевидно, не знаком с тем, как называлась немецкая армия последние 100 лет, во всяком случае, не знает, как называется сейчас. «Рейхсвер, вермахт, бундесвер — кто за этим уследит? В любом случае автор выбрал самый громкий вариант», — иронизирует Frankfurter Allgemeine.

В результате в тексте твита значилось, что «солдаты немецкого вермахта вынуждены ждать поставок новых ботинок до 18 месяцев».

Немецкое Минобороны отреагировало на твит The Times, написав, что «вермахт без проблем подождёт новые ботинки ещё 75 лет, а для наших солдат бундесвера мы бы хотели получить ботинки побыстрее».

Dear @thetimes: It's no problem for the Wehrmacht to wait another 75 years for new boots. For our soldiers of the #Bundeswehr, we like to get the extra boots faster. We are already well equipped with boots: https://t.co/6Csb2l7OMs @bundeswehrInfo https://t.co/BjCtEv5Ryz — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 29, 2019

Согласно информации Frankfurter Allgemeine, новые ботинки уже получили 160 тыс. солдат бундесвера, а к 2022 году смена военной обуви в немецкой армии должна быть полностью завершена.

Как отмечает издание, в Великобритании годами укоренялись антинемецкие настроения, а также росло беспокойство по поводу усиления Германии.