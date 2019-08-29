N-TV: старые советские базы остаются проблемой для Восточной Германии

Оставшаяся после вывода советских войск инфраструктура по-прежнему является проблемой для некоторых немецких земель, пишет N-TV. Старые военные объекты стараются задействовать по-разному: используют для бизнеса, проведения концертов, выставок и в качестве административных зданий. Между тем, многие ветераны советских войск в Германии считают, что ФРГ недостаточно компенсировала России потерю десятилетиями возводившейся инфраструктуры.

В августе 1994 года Германию официально покинули последние российские солдаты, пишет N-TV. После себя они оставили множество брошенных объектов — казармы, аэродромы и военные городки.

Половина этих объектов находится в немецкой федеральной земле Бранденбург — например в городе Вюнсдорф, который служил в качестве штаб-квартиры советских сил. Значительную часть инфрастурктуры купили частные инвесторы: на бывших военных полигонах были основаны фирмы. Отреставрированные казармы переделали под административные здания. Остальные объекты бывших советских баз пришли в запустение: их использование затруднено статусом исторического наследия.

По словам министра экономики Бранденбурга Йорга Штейнбаха, эти «крупные осколки» представляют из себя серьёзную проблему. Согласно информации N-TV, в общем и целом на территории Бранденбурга находятся 83 казарменных комплекса, 89 военных городков, 19 аэродромов и 45 полигонов, когда-то принадлежавших советской армии.

Изданием приводятся и другие примеры использования советской военной инфраструктуры: к примеру, в городе Галле на месте бывших казарм отстроили новый квартал. В Магдебурге вместо старого военного полигона разбили садовую выставку, а там, где раньше находился аэродром, теперь проводится музыкальный фестиваль, каждый год собирающий до 70 000 зрителей.

Как отмечает N-TV, многие служившие в ГДР солдаты с ностальгией вспоминают те времена. Кроме того, большинство из них до сих пор считает, что Россия так и не получила от Германии достаточной компенсации за десятилетиями создававшуюся инфраструктуру.