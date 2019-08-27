Die Welt: призывы к миру с Москвой всегда срывают аплодисменты в Восточной Германии

Уже давно не секрет — санкционную политику западных стран в отношении России очень резко критикуют в Восточной Германии, что «поражает, а порою даже приводит в ужас» многих на западе страны, пишет Die Welt. И всё же почему премьер-министры восточных федеральных земель ФРГ призывают нормализовать отношения с Москвой? — задаётся вопросом немецкое издание.

Уже давно не секрет, что санкционную политику западных стран в отношении Российской Федерации гораздо чаще критикуют в Восточной Германии, чем на западе страны. И этот факт «поражает» многих в западных федеральных землях ФРГ, «а порою даже приводит их в ужас», пишет немецкая газета Die Welt.

И всё-таки почему же главы правительств восточных федеральных земель Германии призывают нормализовать отношения с Российской Федерацией? — задаётся вопросом автор статьи Клаус-Кристиан Мальцан.

Выдвигая требования возобновить диалог с Россией, премьер-министры Саксонии, Тюрингии, Бранденбурга и Саксонии-Анхальта ни в коем случае не стремились «навредить» канцлеру Германии Ангеле Меркель, убеждён журналист Die Welt.

Главы правительств этих федеральных земель, по мнению Клаус-Кристиана Мальцана, элементарно осознали в последние годы, что отстаивать интересы Восточной Германии они должны единым фронтом.

«Ведь объективно дальнейшее ухудшение российско-немецких отношений пойдёт во вред интересам Восточной Германии. После воссоединения Германии одним из немногих преимуществ восточно-немецких предприятий над западно-немецкими были их контакты на советском экономическом пространстве», — поясняет автор статьи.

Экономические интересы, однако, не единственная причина, почему главы восточных федеральных земель Германии добиваются нормализации отношений с Российской Федерацией, продолжает журналист немецкой газеты.

«Советский Союз был для Западной Германии серьёзным военным противником, тогда как для ГДР он был старшим братом, — отмечает Мальцан. — Революция же 1989—1990 годов и вовсе прошла мирно только благодаря тому, что 500 тысяч размещённых на территории ГДР советских солдат не покинули тогда своих казарм».

Кроме того, в настоящий момент в восточных федеральных землях полным ходом идёт предвыборная гонка, и участвующие в ней премьер-министры знают, что в Восточной Германии призывы к миру и диалогу с Россией «всегда срывают аплодисменты», подчёркивает журналист Die Welt.