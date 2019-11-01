CNN: Корбин обвинил президента США в попытке вмешаться в британские выборы

В эфире британского радио LBC Дональд Трамп заявил, что в том случае, если лидер Партии брексита Найджел Фарадж объединит силы с премьером Борисом Джонсоном, то они станут неудержимой силой, передаёт CNN. При этом он высказал мнение, что лидер лейбористов Джереми Корбин способен увести страну на «очень плохой путь». Последний в ответ обвинил президента США в попытке вмешаться в предстоящие выборы в Великобритании.
В Британии предвыборная кампания пока официально ещё не стартовала. Но Дональд Трамп уже высказался по этому вопросу. Американский президент выступил на лондонском радио LBC и заявил ведущему Найджелу Фараджу, который также является лидером Партии брексита, что он хотел бы, чтобы Фарадж и премьер-министр Борис Джонсон объединили силы.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У президента США отличные отношения со многими лидерами, в том числе с Борисом (Джонсоном. — ИноТВ). Он фантастический человек. И, по-моему, он как раз тот человек, который подходит под эти времена. И я знаю, что вы с ним в конце концов будете делать то, что может вылиться в нечто потрясающее. Если вы с ним объединитесь, то получится неудержимая сила.
А Корбин стал бы чем-то очень плохим для вашей страны. Очень плохим. И он завёл бы вашу страну на очень плохой путь и увёл бы вас в очень плохие места. Но у вашей страны грандиозный потенциал. Это великая страна.
Оппозиционный лидер Джереми Корбин заявил, что это интервью стало попыткой Трампа вмешаться в выборы, которые пройдут 12 декабря. Борис Джонсон назначил это голосование, надеясь, что оно разрешит тупиковую ситуацию, сложившуюся из-за брексита. Ожидается, что парламент будет распущен в среду.
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