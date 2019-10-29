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Independent: британский парламент отклонил предложение о выборах, но Джонсон не отчаивается

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на отсрочку брексита до 31 января, передаёт The Independent. Несмотря на это, главе государства не удалось заручиться необходимой для проведения досрочных выборов поддержкой парламентариев. Теперь Джонсон намерен вынести предложение о проведении выборов 12 декабря на повторное голосование.
Independent: британский парламент отклонил предложение о выборах, но Джонсон не отчаивается
Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил отложить свой план по ратификации сделки по брекситу в пользу всеобщих выборов, которые он намерен провести в декабре, сообщает The Independent. 

Несмотря на то что в понедельник за предложение премьера провести выборы 12 декабря проголосовали 299 парламентариев, а против — 70, что не позволило ему набрать необходимые две трети голосов, Джонсон не отчаивается. 

Сразу после голосования глава государства объявил, что правительство намерено внести на голосование во вторник новое предложение о досрочных выборах по другой процедуре, которая требует лишь простого большинства голосов.

Тем не менее, как отмечает издание, Джонсону пока рано праздновать победу. Дело в том, что оппозиционные партии ясно дали понять, что не верят обещаниям премьер-министра. 

Даже Либерально-демократическая партия и Шотландская национальная партия, которые подготовили собственное предложение по проведению выборов 9 декабря, предупредили, что им придётся внимательно изучить законопроект Джонсона, прежде чем поддержать его. Так, лидер либеральных демократов Джо Суинсон призналась, что удивлена решением премьера придерживаться его первоначального плана, который парламентарии уже отвергли. 

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин потребовал «чёткого и окончательного» отказа от обсуждения брексита без сделки и гарантий того, что премьер-министр сдержит своё слово. 

Кроме того, оппозиционные партии выразили обеспокоенность тем, что предполагаемая дата выборов приходится на Рождественские каникулы, что «лишит гражданских прав» сразу несколько социальных групп, например студентов и пенсионеров. 

The Independent напоминает, что голосование состоялось, после того как лидеры 27 стран — членов ЕС согласились предоставить Великобритании очередную отсрочку брексита на три месяца. 

При этом, принимая отсрочку, Джонсон в письме председателю Европейского совета Дональду Туску назвал «нежелательное продление членства Великобритании» «наносящим ущерб нашей демократии». Премьер также призвал ЕС подтвердить, что это последняя отсрочка, которую Брюссель может предоставить Лондону.  

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Independent Великобритания Европа
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