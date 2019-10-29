Independent: британский парламент отклонил предложение о выборах, но Джонсон не отчаивается

03:00 ВСУ и ЛНР запустили сигнальные ракеты у Золотого Представители ВСУ и Народной милиции самовропозглашённой ЛНР запустили сигнальные ракеты белого цвета у посёлка Золотое в подтверждение готовности начать возобновление разведения сил.

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03:00 В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ЧП в одной из воинских частей в Забайкальском крае, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев.

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