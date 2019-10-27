Sky News: нельзя «продолжать держать страну в заложниках» — Джонсон призвал к досрочным парламентским выборам

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон намерен вынести на голосование парламента Великобритании вопрос всеобщих выборов, сообщает Sky News. При этом Партия либеральных демократов и Шотландская национальная партия намерены изменить законодательство для проведения выборов 9 декабря.

Борис Джонсон вновь призвал к проведению всеобщих выборов, предупредив членов парламента, что они не могут продолжать держать страну в заложниках. И, вероятно, он своего добьётся. Партия либеральных демократов объявила о том, что объединит усилия с Шотландской национальной партией и выступит за изменение законодательства, чтобы голосование могло состояться 9 декабря. С нами на связь в прямом эфире из Вестминстера выходит корреспондент Sky News Ник Мартин. Что это может значить?

НИК МАРТИН, корреспондент Sky News: Потенциально этот день может стать ещё одним контрольным днём. Либеральные демократы и Шотландская национальная партия стремятся к проведению выборов 9 декабря. И подобное вмешательство со стороны партий, активно выступающих против брексита, очень интересно. Они настаивают на внесении поправок в Закон о фиксированных сроках полномочий парламента, включив туда 9 декабря в качестве новой даты проведения всеобщих выборов. По их словам, этот законопроект требует простого большинства голосов.

Это может стать выходом из того затруднительного положения, в котором, как мы видим, оказался парламент. Потому что Борис Джонсон намерен провести голосование по вопросу всеобщих выборов в понедельник. Однако, согласно нынешним положениям Закона о фиксированных сроках полномочий парламента, для этого ему потребуется поддержка двух третей парламентариев. Таким образом, подобное вмешательство со стороны либеральных демократов и Шотландской национальной партии может сыграть на руку премьер-министру.

Если партиям удастся добиться назначения выборов на 9 декабря, приблизительно во вторник 29 октября законопроект будет рассмотрен, затем 31 октября, на Хэллоуин, в день, когда мы должны были выйти из ЕС, он получит королевскую санкцию. Тогда парламент будет распущен и начнётся 25-дневный предвыборный период*, и 9 декабря состоятся всеобщие выборы.

Посмотрим, как будут развиваться события. На прошлой неделе говорили, что это может быть запасным планом Бориса Джонсона, на случай если в понедельник его усилия не оправдаются. Посмотрим, что будет дальше.

В то же время Борис Джонсон усиливает риторику, усиливает давление на парламент. Сегодня он обратился к парламенту со следующими словами о брексите: «Парламент не может продолжать держать страну в заложниках. Миллионы предприятий и людей не могут планировать своё будущее, это бездействие наносит реальный ущерб, и страна должна двигаться дальше в 2020 году».

Вероятно, Партия либеральных демократов и Шотландская национальная партия бросили премьеру спасательный круг. Это точно не идёт на пользу лейбористам, которых переиграли остальные партии, объединяющие усилия в поисках способов проведения всеобщих выборов, для того чтобы найти выход из тупика по брекситу.



Дата выхода в эфир 27 октября 2019 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).