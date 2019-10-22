Die Zeit: фарс брексита затянулся — Великобритании нужен ещё один референдум

Брексит уже на протяжении трёх лет сковывает работу ЕС, и это должно прекратиться, считает Die Zeit. Если британский парламент не сумеет прийти к единому решению, вопрос о выходе из ЕС необходимо ещё раз вынести на референдум. Как отмечает издание, согласно данным последних опросов, большинство населения Великобритании теперь выступает за то, чтобы остаться в ЕС.

Драма брексита, уже давно ставшая фарсом, не знает конца, пишет Die Zeit. В минувшую субботу британский парламент отложил решение по сделке, которую Борис Джонсон согласовал с ЕС, а также принудил премьера к тому, чтобы он попросил у Брюсселя новой отсрочки.

Впрочем, сам Джонсон намерен придерживаться даты выхода 31 октября, отмечает издание. Для этого ему нужна поддержка парламентского большинства. Вместе с тем есть сомнения по поводу того, что Европарламент успеет ратифицировать сделку до конца октября. В результате возникает опасность «жёсткого» брексита, который стал бы катастрофой и для Великобритании, и для ЕС.

Издание напоминает, что британским парламентом было принято решение о недопустимости брексита без сделки. Решится ли Борис Джонсон на то, чтобы вынести это решение парламента на референдум? Как отмечает Die Zeit, в случае победы сторонников выхода из ЕС брексит может быть осуществлён на следующий день, а в случае победы противников выхода из ЕС, все проблемы были бы решены одним махом.

Согласно приводимой изданием статистике, после 2016 года общественное мнение изменилось: теперь большинство населения Великобритании выступает против брексита. Согласно данным организации What UK thinks, 53% британских граждан хотят остаться в ЕС. По мнению Die Zeit, если парламент не сумеет прийти к единому решению, проведение повторного референдума станет необходимым.

Как отмечает издание, не стоит думать, что после брексита (со сделкой или без неё) наступит покой: Брюсселю и Лондону предстоят долгие переговоры о том, как по-новому выстраивать отношения между Великобританией и ЕС. Придётся пересматривать даже принцип пользования Евротоннелем. Также по-прежнему придётся решать ирландский вопрос: по мнению журналиста Кристиана Керля, договориться по нему будет ещё сложнее, чем о выходе Великобритании из ЕС.

На протяжении трёх лет брексит сковывал ЕС, отнимал время и энергию у европейских государственных деятелей, пишет Die Zeit: всё это должно прекратиться. Политики должны снова заняться главными вызовами современности: изменением климата, миграцией, влиянием глобализации и цифровизации на рынок труда и поддержанием мировой стабильности.