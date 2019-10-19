Guardian: Джонсон потерпел очередное поражение в парламенте

Вместо голосования по сделке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ЕС по брекситу британский парламент принял поправку об отсрочке выхода страны из Евросоюза, передаёт The Guardian. Джонсон возразил, что не намерен обсуждать вопрос с ЕС и уже на следующей неделе вновь вынесет сделку на голосование.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потерпел очередное унизительное поражение в британском парламенте, сообщает The Guardian.

Так, вместо того, чтобы поддержать сделку по брекситу, заключённую Джонсоном с ЕС ранее на этой неделе, члены палаты общин проголосовали за принятие поправки об отсрочке выхода своей страны из состава Евросоюза.

Поправка, предложенная межпартийной группой парламентариев, инициатором голосования по которой выступил консерватор Оливер Летвин, была одобрена 322 голосами, тогда как против высказались 306 политиков.

«Теперь премьер-министр должен соблюсти закон. Он больше не может использовать угрозу выхода из ЕС без сделки, чтобы шантажировать членов парламента ради поддержки его продажной сделки», — заявил лидер оппозиции Джереми Корбин.

При этом глава государства подчеркнул, что поражение его «не смутило и не встревожило». Джонсон пообещал, что уже на следующей неделе правительство заново внесёт на рассмотрение парламента сделку с ЕС и представит на рассмотрение законы, необходимые для брексита на условиях нового соглашения 31 октября.

«Я не буду обсуждать с ЕС возможность отсрочки, и закон не обязывает меня это делать», — возразил Джонсон, обращаясь к парламентариям.

Тем не менее, согласно принятому в прошлом месяце закону, Джонсон должен запросить отсрочку у Брюсселя, если соглашение не будет одобрено в парламенте до 19 октября.

Как отмечает The Guardian ключевую роль в поражении Джонсона сыграла Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, отказавшаяся поддержать сделку, которая «отрезает» регион от остальной части Великобритании.