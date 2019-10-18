Independent: «плохую сделку» Джонсона ждёт холодный приём в британском парламенте

Обозреватель The Independent Шон О’Грэди подверг критике сделку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по брекситу, так как она не была одобрена британцами и предполагает создание отдельной экономической зоны в Северной Ирландии. По словам О’Грэди, это будет способствовать смещению политического центра в сторону Дублина.

Обозреватель The Independent Шон О’Грэди призывает отдать должное премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который, несмотря на заверения Европейской комиссии в том, что там не намерены возобновлять переговоры относительно сделки по брекситу, сумел заключить новое соглашение.

При этом ЕС пришлось согласиться, что бэкстоп, то есть режим пребывания Северной Ирландии в едином европейском таможенном и рыночном пространстве после брексита, не единственный возможный вариант. С другой стороны, Джонсону пришлось уступить в вопросе экономической границы, идею создания которой некогда яро отвергали все лидеры Консервативной партии.

Несмотря на то что в ближайшем будущем стороны также могут заключить соглашение о свободной торговле, О’Грэди настаивает, что речь всё же не идёт о полном доступе к рынкам ЕС.

Однако сейчас не время радоваться, полагает автор. Дело в том, что это не первая «прорывная» сделка по брекситу с ЕС. Существуют все основания полагать, что её ждёт такое же неодобрение, с которым ранее члены британского парламента встретили сделку бывшего премьера Терезы Мэй.

Так, Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии уже объявила, что не собирается одобрять новое соглашение. В частности, там осудили идею создания экономической границы между регионом и остальной страной, справедливо опасаясь, что вслед за смещением экономического центра тяжести и политический центр сместится в сторону Дублина.

Кроме того, по мнению автора статьи, «ни один уважающий себя член парламента от Лейбористской партии» не поддержит Джонсона, учитывая, что сделка не предполагает имеющих законную силу гарантий по вопросам окружающей среды и прав рабочих.

При этом против Джонсона и его сделки говорит также тот факт, что он был избран небольшой группой тори, а не жителями Великобритании. Вместе с тем О’Грэди видит «элегантный» выход из ситуации для премьер-министра, если тот втайне всё же сомневается в брексите, в объединении оппозиции вокруг повторного референдума в случае любой сделки.

Как отмечает журналист, на референдум, конечно, уйдёт некоторое время, однако он наложит на нынешние события в стране «демократическую печать одобрения» и позволит британцам высказаться вне зависимости от результата.

Тем не менее О’Грэди предвидит попытки правительства выставить новую сделку в лучшем свете, по сравнению с соглашением Мэй, однако, по сути, это всё тот же «жёсткий» брексит. Только отсутствие тарифов и квот на товары делает его более выгодным, чем условия ВТО, то есть единственной альтернативной сделки. Но это преимущество коснётся лишь 15% британской экономики.

«Таким образом, это плохая сделка, заключённая из плохих соображений и с плохими последствиями», так как она разделит страну на две экономические зоны и не будет иметь демократической легитимности, полагает обозреватель The Independent Шон О’Грэди.