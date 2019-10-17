El País: брексит вынудил британцев с ирландскими корнями запрашивать гражданство на родине предков

После референдума по брекситу британцы с ирландскими корнями вспомнили о родине предков, пишет El País. И если в 2015 году власти входящей в ЕС Ирландии получили около 6 тыс. заявлений с просьбой о предоставлении гражданства, то в прошлом году подобных заявлений было уже 25 тыс., отмечается в статье.
Брексит подталкивает тысячи британцев доставать покрытые пылью документы своих ирландских бабушек и дедушек, чтобы остаться в Евросоюзе, пишет El País.
Как отмечается в статье, за год до референдума по выходу Британии из ЕС, состоявшегося в 2016 году, Министерство иностранных дел Ирландии рассмотрело около 6 тыс. заявлений о предоставлении гражданства. А в 2018 году поступило уже 25 тыс. подобных запросов.
У ирландских чиновников теперь завал, говорится в статье. И это лишь один из множества небольших побочных эффектов, которые предстоит пережить Ирландии — стране, где после третьей пинты легко можно услышать, как кто-нибудь упомянёт о «800 годах угнетений» со стороны британцев.
Издание El País приводит в качестве примера случай Эммы О’Салливан. Новость о том, что 52% её сограждан проголосовали за выход из Евросоюза, застала её в Барселоне, где она живёт с 2006 года. Известие привело её в шок. Она и ещё приблизительно 1,3 млн британцев оказались в ЕС в ситуации неопределённости.
«После изначального шока я прошла через все этапы горя: отрицание, гнев, принятие», — вспоминает она.
Издание при этом отмечает, что, согласно модели Кюблер-Росс, третья стадия горя — это на самом деле торг, и в некотором роде О’Салливан была вынуждена договариваться о собственном выходе из брексита. Она вспомнила о том, что её дедушка по отцовской линии был родом из ирландского города Корк, благодаря чему она имела право претендовать на ирландское гражданство. Майкл О’Салливан эмигрировал в Лондон в 1930-х годах, чтобы закончить обучение медицине. Затем он женился на английской медсестре и уже больше на возвращался на родину.
Потратив несколько лет на бюрократические проволочки и бумажную волокиту, Эмма в июне этого года официально стала гражданкой Ирландии, несмотря на то что никогда не бывала в этой стране.
Схожим образом поступили 7 из 15 её двоюродных братьев и сестёр. Как и Эмма, никто из них не знал дедушку Майкла, умершего в 1964 году от сердечного приступа.
Ирландия и Великобритания позволяют иметь двойное гражданство.
«Полагаю, что если бы мне пришлось отказаться от британского гражданства, я бы это сделала из практических соображений, но это было бы нечто большее, чем формальность. Я никогда не была националисткой, но этот процесс заставил меня понять, что существуют определённые нематериальные ценности», — отметила О’Салливан.
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