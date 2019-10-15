L’Express: во французском Дюнкерке брексит сравнивают с прыжком в неизвестность

Франция завершает приготовления к выходу Великобритании из Евросоюза и рассматривает в отсутствие договора сценарий «жёсткого» брексита, который приведёт к появлению границы между двумя странами, сообщает L’Express. Для быстрого транзита фур в порту Дюнкерк разработали специальную систему с предварительным декларированием груза и автоматическим прохождением таможни.

«В Дюнкерке с брекситом не шутят», — пишет L’Express: этот французский порт является особой экономической зоной для транспортных компаний севера Европы, лидирующей по товарообороту полезных ископаемых и фруктов. Каждый год его пересекают около 600 тыс. грузовиков и 700 тыс. легковых автомобилей, а 60% британского импорта идёт по коридору между портами Дюнкерк и Кале, расположенными в 40 км друг от друга через пролив Ла-Манш.

Как рассказывает издание, выход Великобритании из Евросоюза намечен на 31 октября, однако его условия так и не были приняты обеими сторонами. Если страна пойдёт по сценарию без сделки, то в результате «жёсткого» брексита по Ла-Маншу пройдёт граница с усиленным контролем на французском берегу, в частности, в области норм и фитосанитарии. Чтобы избежать обрыва в логистической цепочке, который станет катастрофой для транспортных компаний и их клиентов, Франция приняла предупредительные меры. Не дожидаясь развязки «политической трагедии», администрация подготовилась к худшему сценарию и за два года создала «умные границы» для автоматизации прохождения границы.

Теперь для экспорта и в особенности для импорта товаров на континент по Евротоннелю компания должна заранее задекларировать их на специальном таможенном сервере. После этого перевозчик получит штрих-код, а по номерному знаку грузовика можно будет отследить перемещение товара и получить детали о поставке при пересечении границы. Таким образом, у сотрудников таможни останется время, пока машина добирается до другого берега (30 минут в тоннеле или около двух часов на корабле), чтобы решить, нужно ли отправлять её на карантин для досмотра или нет.

Именно здесь, как отмечает французская газета, начинаются проблемы. Шофёр как ответственный за груз должен предоставить таможне точные сведения, однако в 80% случаев транспортные компании находятся не во Франции. С каждым годом растёт число водителей из бывших союзных республик, чьё владение языком Шекспира оставляет желать лучшего. Для того чтобы облегчить коммуникацию и не задерживать транзит, порт в Дюнкерке нанимает переводчиков.

Ещё одна сложность — бумажная волокита. По наблюдению Селин Фалко, директора таможенной службы международного перевозчика Kuehne + Nagel, компании недостаточно хорошо изучили необходимые на таможне действия, что может вылиться в блокирование товаров или посттаможенном контроле. К этому добавляется медлительность британской администрации, которая, например, так и не передала французским властям каталог будущих таможенных тарифов, необходимых для заполнения бумаг.

Вся эта неопределённость, считает L’Express, в назначенный день может привести к серьёзным трудностям для 100 тыс. компаний, торгующих с Великобританией. Некоторые перевозчики уже сомневаются, что на таможне будет достаточно места для грузовиков. Хотя в Дюнкерке отодвинули заграждения, увеличили число полицейских будок, перенесли центр фитосанитарного контроля и сделали 700 парковочных мест, даже в зоне досмотра для фур предусмотрено только 150 мест, что едва покрывает одну партию с корабля.

За несколько дней до брексита туман сомнений такой плотный, что может подорвать уверенность директора порта Дюнкерк. «На самом деле мы уже два года готовимся и дошли до такой точки, что, если брексит не случится, будем чуть ли не разочарованы», — поделился с изданием высокопоставленный сотрудник таможни. Как пишет L’Express, «осталось потерпеть совсем немного перед прыжком в неизвестность».