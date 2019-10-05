WSJ: успеть до брексита — британские фермеры в спешном порядке распродают свою продукцию

Сельхозсектор Великобритании начал «срочную распродажу»: опасаясь «жёсткого» брексита, который приведёт к возвращению пошлин на их продукцию, британские фермеры торопятся реализовать зерно и мясо до конца октября, сообщает The Wall Street Journal. Как отмечается в материале издания, особенно сложно приходится производителям зерна — у них в нынешнем году выдался обильный урожай.

Британские фермеры «наперегонки» пытаются распродать обильный урожай этого года, опасаясь последствий «жёсткого» брексита: в случае, если Великобритания не сможет до конца октября договориться с Евросоюзом об условиях выхода из блока и покинет его без заключения каких-либо соглашений, как это обещал сделать премьер-министр страны Борис Джонсон, сельскохозяйственный экспорт Туманного Альбиона «в одночасье» окажется «под ударом таможенных пошлин, дополнительной бумажной волокиты и санитарных проверок», пишет американская The Wall Street Journal.

По данным газеты, дожидаться этого момента не намерены ни сами фермеры, ни брокеры, которые занимаются реализацией их продукции. «Мы устроили настоящую срочную распродажу — пытаемся к концу октября поставить нашим постоянным покупателям в Европе всё, что есть, —поведал в интервью изданию менеджер по продажам пивоваренного ячменя компании CS Commodity Solutions Ltd. Майк Тафнелл. — С точки зрения логистики это… ну, не кошмар, но задача непростая».

Как пишет обозреватель WSJ, несмотря на то, что Великобритания сильно зависит от импорта продуктов питания — страна в год производит лишь две трети от потребляемого ею продовольствия, — она также активно экспортирует сельскохозяйственную продукцию: в 2018 году британские фермеры продали еды, напитков и кормов для животных на общую сумму £22 млрд. При этом, хотя одним из главных потребителей британских продуктов являются США, более 60% сельскохозяйственного экспорта Великобритании уходит в Евросоюз, чему способствует отсутствие пошлин и серьёзных задержек в поставках. «Ягнят, вскормленных на склонах валлийской Сноудонии, едят в дорогих парижских ресторанах, а пивоваренный ячмень, выращенный в известняковых почвах южной Англии, превращается в бельгийское пиво», — поясняет автор статьи.

Предстоящий брексит, впрочем, угрожает отрезать Великобританию от этой системы, продолжает журналист. По словам господина Тафнелла, из-за роста спроса на морские перевозки в стране резко выросли ставки на фрахт и уже начали возникать задержки с отгрузкой зерна в портах. При этом, как признаются брокеры, европейские компании почти не заключают предварительных договоров о поставках британского зерна и мяса в будущем, опасаясь роста цен и задержек в поставках в случае «жёсткого» брексита.

Евросоюз облагает сельскохозяйственный импорт из стран, не входящих в блок, крайне высокими пошлинами — Брюссель даже критиковал за это президент США Дональд Трамп, который пытался «вскрыть» европейские рынки для американских фермеров, пишет WSJ. Так, пошлины на ввоз ячменя и пшеницы — двух главных экспортных продуктов Великобритании — составляют €93 и 95 соответственно, то есть, чуть более 50% от их стоимости в ценах 2017 года, тогда как за импорт баранины придётся заплатить до 60% от её цены в зависимости от сорта, уточняется в материале.

Желание сбыть продукцию до конца октября особенно сильно ощущается в зерновом секторе, поскольку последний урожай в Великобритании стал одним из самых обильных за последние годы, подчёркивает обозреватель WSJ. Впрочем, особого влияния на цены это не оказало: они уже упали ранее в этом году из-за высокой урожайности в других регионах, пишет журналист.

«Спрос есть, но краткосрочный — после определённого срока покупать никто не хочет, потому что мы не знаем, какими будут пошлины», — рассказал в интервью WSJ председатель Национального союза фермеров Великобритании, ответственный за комбинированные культуры, Том Брэдшоу. По словам господина Брэдшоу, который владеет фермой в Эссексе, где выращивает ячмень горох и ряд других культур, сам он продал весь свой ячмень ещё в сентябре, хотя обычно «придерживал» его до конца декабря. Как подчёркивает фермер, британское зерно, приобретаемое для доставки в октябре, стоит дороже, чем покупаемое к ноябрю, так как европейские импортёры не хотят брать на себя риск расходов из-за пошлин — а значит британцы не смогут отбить расходы на хранение продукции, если не продадут её сейчас.

Отдельные поставщики зерна и мяса пытаются найти рынки сбыта вне Европы на тот случай, если потребность в их товарах в ЕС сократится — но сделать это будет непросто: к примеру, на Ближнем Востоке, в Африке и в Китае спрос на высококачественное свежее мясо, которое Великобритания продаёт в Евросоюз, не так высок, а значит британцам придётся мириться с падением выручки, предупреждает обозреватель WSJ.