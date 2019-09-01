El Mundo: Совет Женералитата Валенсии потребует от правительства Испании компенсаций за российское эмбарго

Как стало известно El Mundo, Совет Женералитата Валенсии решил обратиться в Министерство сельского хозяйства Испании за компенсациями местным фермерам, несущим убытки в связи с российским эмбарго. С такой просьбой к председателю совета Химо Пуигу обратились валенсийские производители.

Импорт цитрусовых из Южной Африки на европейский рынок, обвал цен на эти продукты, появление вредителей, всё это заставляет продовольственные компании испанской Валенсии переживать непростые времена, пишет El Mundo.

Как отмечает издание, несмотря на то, что ожидается, что в ответ на требования сельскохозяйственных организаций в торговое соглашение с Южной Африкой будет включена оговорка, которая позволит сдержать ценовой кризис, Совету Женералитата Валенсии пока не удалось добиться от Европейской комиссии решения проблемы.

Кроме того, на встрече президента совета Химо Пуига с бизнесменами была также поднята тема российского эмбарго, которое наносит серьёзный ущерб всем производителям продуктов питания региона.

При этом обеспокоенность этим настолько велика, что, как подтвердили источники в Женералитате Валенсии в беседе с El Mundo, там намерены добиваться от Министерства сельского хозяйства Испании повышения компенсаций производителям цитрусовых и хурмы, которые несут убытки в результате политического конфликта с Россией. Об этом Пуиг проинформировал бизнесменов.

Издание напоминает, что эмбарго на ввоз всех видов агропродовольственных товаров из Европейского Союза было введено уже пять лет назад в ответ на антироссийские санкции 2014 года.

Политический кризис привёл к весьма негативным последствиям, в частности для производителей фруктов в Валенсии. Прежде всего, это связано с тем, что введение эмбарго совпало с открытием валенсийскими поставщиками фруктов и овощей растущего российского рынка с его увеличивающейся покупательной способностью.

Однако эмбарго не только помешало росту продаж, но и позволило традиционным конкурентам Валенсии: Марокко, Турции, Египту и Тунису воспользоваться образовавшимся вакуумом.

Более того, это породило ещё одну проблему. В результате потери российского рынка, испанским производителям приходится направлять ещё больше продукции на уже насыщенные рынки Европы, что приводит к падению цен.

Источники в Министерстве сельского хозяйства пояснили, что в рамках Общей сельскохозяйственной политики существует механизм экономической поддержки фермеров. В Женералитате могут претендовать на неё в качестве компенсации за российское эмбарго.

Как сообщает El Mundo, невозможность скорейшего политического решения вопроса вынуждает правительство искать способы увеличения объёма оказываемой поддержки, для того чтобы это могло стать реальной компенсацией.