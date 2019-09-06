СТРАНА: ЕС перестал покупать украинские фрукты и овощи

Европейские импортёры с 1 сентября прекратили закупки овощей и фруктов с Украины, а также из других стран, не входящих в ЕС. Как пишет «СТРАНА», если поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери украинских производителей яблок в новом сезоне могут составить около 15% всей экспортной выручки.

Импортёры яблок и груш в странах Евросоюза с 1 сентября не будут покупать яблоки и груши с Украины, а также из других стран, не входящих в ЕС. Как пишет «СТРАНА», об этом сообщает Украинская плодоовощная ассоциация.

«Подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС, поступило нам сразу от нескольких экспортёров и производителей», — заявили в ассоциации.

Как отмечает издание, дело в том, что в силу с 1 сентября вступает директива, предусматривающая усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов. Это касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.

В Ассоциации уточняют, что экспортёры тепличных томатов и перца в данный момент за собственные средства пытаются юридически оформить ввоз в зоны или регионы, свободные от данных вредителей в соответствии с процедурами ЕС. Производители ожидают, что смогут разблокировать экспорт ещё до середины сентября. Если же поставки не будут разблокированы, то гипотетические потери украинских производителей яблок в новом сезоне могут составить около $4—5 млн, что составляет около 15% всей экспортной выручки.