Telegraph: борцов за брексит раскритиковали за «расистский» выпад в адрес Меркель

Leave.EU, группа сторонников выхода Великобритании из ЕС, столкнулась с резкой критикой за свою «расистскую» публикацию в Twitter, сообщает The Daily Telegraph. К возмущению представителей разных концов британского политического спектра, активисты разместили постер, на котором изображена Ангела Меркель и подпись с уничижительным прозвищем, которым называли немецких солдат в Первую и Вторую мировые войны.

Группа в поддержку брексита под названием Leave.EU («Покидаем.ЕС») подверглась критике за «расистскую» и «оскорбительную» агитацию в отношении лидера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает The Daily Telegraph.

На своих страницах в соцсетях группа сторонников брексита разместила постер, на котором канцлер изображена с поднятой вверх рукой — в позе, напоминающей нацистское приветствие. И подпись: «Мы победили в двух мировых войнах не для того, чтобы нами помыкала всякая немчура»*. В оригинале британские активисты использовали слово «kraut», которое в дословном переводе означает «капуста» и подразумевает традиционное баварское блюдо, квашеную капусту. Это уничижительное прозвище, которое получили в английском языке немцы, в особенности немецкие солдаты, в период Первой, а затем и Второй мировой войны.

— Lewis Goodall (@lewis_goodall) 8 октября 2019 г.

Льюис Гудолл, коореспондент Sky News: «Наверное, не стоит уже удивляться, но всё-таки челюсть с пола подобрать пришлось. Нам понадобятся годы, чтобы восстановить репутацию Великобритании».

Как отмечает газета, публикация вызвала возмущение у многих британских политиков из разных концов политического спектра. Так, бывший министр окружающей среды и действующий канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что «никак не связан с какими-либо расистскими или уничижительными высказываниями в отношении Германии», которая является другом и союзником Великобритании и вообще великой страной.

Член парламента от «Независимой группы за перемены» Крис Лесли назвал пост «откровенно расистским». А представитель либеральных демократов Том Брейк заявил, что подобные высказывания сеют раздор в британском обществе и не должны считаться приемлемыми. «Граждане ЕС — наши соседи, друзья, часть семьи. Эта публикация демонстрирует, как далеко готова зайти Leave.EU в своих попытках раздробить нашу страну», — прокомментировал Брейк. Лейборист Дэвид Лэмми извинился перед Германией за «ксенофобское брюзжание» Leave.EU.

Сама организация подтвердила, что из-за поста некоторые пользователи пожаловались на её страницу в Twitter, однако платформа не нашла нарушений в публикации. В ответ на критику со стороны «постоянно обиженных либералов», по данным The Daily Telegraph, Leave.EU запостила фото Уинстона Черчилля, показывающего знак победы.

* На сегодня оба поста — и с Меркель, и с Черчиллем — уже удалены. Основатель Leave.EU Аррон Бэнкс извинился за свою организацию и отметил, что активисты «зашли слишком далеко» — почти так же, как Германия, предложив отделить Северную Ирландию от Соединённого Королевства (прим. ИноТВ).