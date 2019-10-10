Telegraph: борцов за брексит раскритиковали за «расистский» выпад в адрес Меркель
Группа в поддержку брексита под названием Leave.EU («Покидаем.ЕС») подверглась критике за «расистскую» и «оскорбительную» агитацию в отношении лидера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает The Daily Telegraph.
На своих страницах в соцсетях группа сторонников брексита разместила постер, на котором канцлер изображена с поднятой вверх рукой — в позе, напоминающей нацистское приветствие. И подпись: «Мы победили в двух мировых войнах не для того, чтобы нами помыкала всякая немчура»*. В оригинале британские активисты использовали слово «kraut», которое в дословном переводе означает «капуста» и подразумевает традиционное баварское блюдо, квашеную капусту. Это уничижительное прозвище, которое получили в английском языке немцы, в особенности немецкие солдаты, в период Первой, а затем и Второй мировой войны.
— Lewis Goodall (@lewis_goodall) 8 октября 2019 г.
Льюис Гудолл, коореспондент Sky News: «Наверное, не стоит уже удивляться, но всё-таки челюсть с пола подобрать пришлось. Нам понадобятся годы, чтобы восстановить репутацию Великобритании».
Как отмечает газета, публикация вызвала возмущение у многих британских политиков из разных концов политического спектра. Так, бывший министр окружающей среды и действующий канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув заявил, что «никак не связан с какими-либо расистскими или уничижительными высказываниями в отношении Германии», которая является другом и союзником Великобритании и вообще великой страной.
Член парламента от «Независимой группы за перемены» Крис Лесли назвал пост «откровенно расистским». А представитель либеральных демократов Том Брейк заявил, что подобные высказывания сеют раздор в британском обществе и не должны считаться приемлемыми. «Граждане ЕС — наши соседи, друзья, часть семьи. Эта публикация демонстрирует, как далеко готова зайти Leave.EU в своих попытках раздробить нашу страну», — прокомментировал Брейк. Лейборист Дэвид Лэмми извинился перед Германией за «ксенофобское брюзжание» Leave.EU.
Сама организация подтвердила, что из-за поста некоторые пользователи пожаловались на её страницу в Twitter, однако платформа не нашла нарушений в публикации. В ответ на критику со стороны «постоянно обиженных либералов», по данным The Daily Telegraph, Leave.EU запостила фото Уинстона Черчилля, показывающего знак победы.
* На сегодня оба поста — и с Меркель, и с Черчиллем — уже удалены. Основатель Leave.EU Аррон Бэнкс извинился за свою организацию и отметил, что активисты «зашли слишком далеко» — почти так же, как Германия, предложив отделить Северную Ирландию от Соединённого Королевства (прим. ИноТВ).
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