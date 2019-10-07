Telegraph: в ответ на отсрочку брексита Лондон отправит в ЕС «ядерный заряд» — Найджела Фараджа

Правительство Бориса Джонсона планирует «сорвать» работу ЕС, если Соединённому Королевству придётся отложить выход из организации. Среди прочего британские министры предлагают наложить вето на будущий бюджет европейского блока и отправить в качестве комиссара в Брюссель «ядерный заряд» — евроскептика Найджела Фараджа, пишет The Daily Telegraph.

Если Евросоюз вынудит Бориса Джонсона отложить брексит, премьер собирается «сорвать» работу организации. Обсуждение таких планов ведётся британским кабинетом министров, пишет The Daily Telegraph.

По словам издания, правительство Соединённого Королевства рассматривает ряд предложений, чтобы «саботировать» структуры Евросоюза. Они будут пущены в действие, если Брюссель откажется от предлагаемой Джонсоном сделки или не позволит ему провести «жёсткий» брексит.

В рамках этого более «агрессивного» подхода официальный Лондон планирует наложить вето на семилетний бюджет ЕС, который должен быть принять в марте следующего года. Кроме того, министры предлагают назначить британским комиссаром человека, который вызовет сумятицу внутри блока. В качестве возможной кандидатуры называют видного евроскептика Найджела Фараджа.

«В случае печального исхода я без зазрения совести поддержу Найджела Фараджа в качестве нашего следующего комиссара в ЕС»,— признался в недавнем интервью бывший министр по делам брексита Стив Бейкер. «Этот подход вдохновлён фильмом «Армагеддон». Там в какой-то момент герои пытаются спасти мир, и для этого они садятся на астероид и помещают в его центре ядерный заряд. Найджел Фарадж — тот самый ядерный заряд», — пояснил политик.

Ранее ЕС усомнился, что предложение Джонсона «предоставляет основу для заключения соглашения». Брюссель хочет, чтобы Лондон пошёл на ещё большие уступки, в том числе согласился оставить Северную Ирландию в таможенном союзе.

«Достигнуть соглашения будет очень сложно, но всё ещё возможно», — заявил накануне в интервью Le Monde ведущий переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье. Он добавил, что Брюссель не хочет, чтобы Британия выходила из блока без сделки, но готов к такому развитию событий.

Однако Стив Барклай, министр по делам брексита, в своей статье для The Daily Telegraph заверяет, что Лондон «не собирается отступать». Он настаивает, что Северная Ирландия должна находиться в таможенной зоне Соединённого Королевства.

По словам Барклая, правительство «никогда не предаст волеизъявление 17,4 млн человек, проголосовавших за выход из ЕС». «Нам нужно не больше времени. Нам нужно провести брексит», — считает он.

Барклай критикует депутатов, которые задерживают брексит, и хвалит тех, кто поддержал предложение Джонсона. «На фоне приближения саммита лидеров ЕС, нам нужно, чтобы этот шум становился громче, и у Евросоюза не осталось сомнений, что мы обладаем мандатом, чтобы осуществить эту сделку», — рассуждает министр.

Ранее британское правительство пообещало «саботировать» встречу Совета ЕС, назначенную на 17 и 18 октября, если к тому времени Лондон и Брюссель не придут к соглашению по сделке, напоминает The Daily Telegraph.