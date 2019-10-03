CNN: провал Джонсона по брекситу грозит Ирландии разгулом национализма

Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сумеет договориться с ЕС о сделке по брекситу, в Ирландии могут всколыхнуться застарелые националистические веяния и организации, передаёт CNN. Как отмечает канал, появление на границе Ирландии таможенных барьеров нанесёт чудовищный удар по местному бизнесу, что приведёт к потере рабочих мест и, следовательно, к новому всплеску недовольства и разгулу насилия, подобному тому, которое было в конце XX века.

Вопрос ирландской границы имеет не только экономическое и политическое значение. После межконфессионального кровопролитного противостояния в Северной Ирландии, известного как «Смута», для многих речь идёт о вопросе мира и безопасности. Это произошло в конце XX века, и может показаться, что это было давно. Однако, как сообщает Ник Робертсон, некоторые раны всё ещё свежи — особенно на границе.



Именно для окрестностей этих оживлённых дорог на границе окончательное предложение Бориса Джонсона ЕС по брекситу имеет наиважнейшее значение.



БОРИС ДЖОНСОН, премьер-министр Великобритании: Мы ни при каких обстоятельствах не будем устанавливать в Северной Ирландии контрольные пункты на границе или вблизи неё. Мы с уважением отнесёмся к процессу мирного урегулирования и к Соглашению страстной пятницы.



Самые серьёзные опасения насчёт потенциального провала Джонсона питают жители приграничных районов.



АЛАН БЛЭК, единственный выживший в резне в Кингсмилле: Мы видим, что мы можем вернуться к тёмным, плохим старым денькам.



Тогда Блэка бросили умирать. Он оказался единственным выжившим в ходе стрельбы на границе, в результате которой погибли его десять коллег по работе. Это произошло во время кровопролитных столкновений в Северной Ирландии, имеющих в основном религиозную почву, которые известны как «Смута».



Он опасается, что выход Великобритании из ЕС без сделки будет означать появление погранпостов, которые сыграют роль традиционной мишени для ирландских террористов-националистов.



АЛАН БЛЭК: Я очень сильно боюсь, что в ходе этих атак погибнут таможенники, и таможню придётся защищать полиции.



Во время «Смуты» Питер Шеридан занимал высокопоставленный пост в полиции. Он не сомневается, что под угрозой находятся жизни людей.



ПИТЕР ШЕРИДАН, благотворительная организация Co-operation Ireland: Возможно, благодаря Соглашению страстной пятницы сейчас живы более двух с половиной тысяч человек, а десятки тысяч не получили никаких ранений.



Он своими глазами видел, чего стоила борьба с терактами и контрабандой на пограничном участке длиной 10 миль.



ПИТЕР ШЕРИДАН: В итоге всё закончилось на четырёх армейских вышках, шести вертолётных площадках, шести армейских базах, четырёх полицейских участках, 40 перекрытых дорогах и шести постоянных дорожных КПП.



Два десятилетия мира вернули спокойную обстановку, стёрли дорожные заграждения, восстановили экономическое положение и научили полагаться на открытую границу. Однако скрытые противоречия между идеей Объединённой Ирландией и Соединённым Королевством никуда не делись. Если Джонсон потерпит в Брюсселе фиаско, вряд ли найдётся такое место, которое пострадает от этого сильнее, чем граница.



КЕРРИ КАРРЭН, управляющая политическими исследованиями, InterTradeIreland: Только в одной лишь Северной Ирландии могут исчезнуть 40 тысяч рабочих мест… Многие фирмы, которые связаны с областной экономикой на границе, также получат серьёзный удар.



Провал Джонсона станет благодатной почвой для ирландских террористических националистических группировок. Погранпосты превратятся в магнит, притягивающий в эти организации новых людей.



Уменьшение же количества рабочих мест будет означать увеличение потенциального количества новобранцев. А таможенные заставы станут причиной для контрабанды — деньги от которой пойдут на организацию новых атак. От британского премьер-министра в этих пограничных районах зависит многое.



Ник Робертсон, CNN, Ирландская республика, неподалёку от границы с Северной Ирландией.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 03 октября 2019 года.